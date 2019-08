Odvolanie Alfy Romeo na VC Nemecka prerokujú v septembri

Trest stál oboch jazdcov Alfy Romeo umiestnenie v prvej desiatke, keď Räikkönen skončil siedmy a Giovinazzi ôsmy.

Paríž 2. augusta (TASR) - Odvolanie tímu Alfa Romeo proti penalizácii jeho jazdcov na Veľkej cene Nemecka formuly 1 prerokujú 24. septembra. Informoval o tom športový riaditeľ zoskupenia Beat Zehnder. Traťoví komisári dali Kimimu Räikkönenovi a Antoniovi Giovinazzimu tridsaťsekundový trest za neoprávnený technický zásah pred štartom pretekov.



Stajňa sa obhajuje neočakávanou poruchou prevodovky. Tá sa vyskytla počas zahrievacích kôl, ktoré pre zmáčanú trať absolvovali jazdci za bezpečnostným vozidlom. "Penalizáciu sme dostali až po pretekoch a na základe toho sme sa odvolali. Ideme do toho, lebo cítime, že máme silné argumenty, inak by sme to nespravili," citovala Zehndera agentúra AFP.



Trest stál oboch jazdcov Alfy Romeo umiestnenie v prvej desiatke, keď Räikkönen skončil siedmy a Giovinazzi ôsmy.