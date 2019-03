OH 2024 v Paríži bude definitívne bez karate a squashu

Novým športovým odvetvím vo francúzskej metropole by mal byť breakdance.

Lausanne 8. marca (TASR) - Na OH 2024 v Paríži sa definitívne neobjavia karate a squash, ktorých strešné organizácie sa usilovali o začlenenie do programu hier. Informovala o tom agentúra AFP s tým, že novým športovým odvetvím vo francúzskej metropole by mal byť breakdance. O štyri roky skôr na OH 2020 v Tokiu zažijú pod piatimi kruhmi premiéru športové lezenie, skateboarding a surfing.



Zaradenie breakdance do programu musí ešte schváliť Medzinárodný olympijský výbor (MOV), stať by sa tak malo v decembri budúceho roka. "Proces výberu je ukonečný. MOV už do programu OH 2024 neplánuje pridať žiadny šport," uviedol predstaviteľ MOV Kit McConnell.