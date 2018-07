Futuristické postavičky Miraitowa a Someity budú maskotmi OH v Tokiu

O ich konečnom vzhľade rozhodlo približne päť miliónov detí základných škôl.

Tokio 22. júla (TASR) – V Tokiu predstavili maskotov olympijských a paralympijských hier, ktoré sa v hlavnom meste Japonska uskutočnia v roku 2020. Modro-biely Miraitowa bude maskotom OH, zatiaľ čo bielo-ružový Someity bude tvárou paralympiády.



Miraitowa a Someity sú futuristické postavičky, ktoré v sebe snúbia tradíciu a inováciu. O ich konečnom vzhľade rozhodlo približne päť miliónov detí základných škôl. Týmto krokom chceli organizátori zabezpečiť transparentnosť celého procesu a súčasne v deťoch vzbudiť nadšenie pred nadchádzajúcou športovou udalosťou. Miraitowa je kombináciou slov "mirai" – budúcnosť a "towa" – večnosť. Someity je pomenovaný po odrode sakury, ktorá sa volá somei jošino. Informáciu priniesla agentúra AP.



OH v Tokiu sa uskutočnia od 24. júla do 9. augusta 2020.