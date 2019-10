Slafkovský vo finále C1 najrýchlejší, dotyk ho stál pódium

Tokio 20. októbra (TASR) - Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Alexander Slafkovský obsadil 4. priečku v dnešnom finále mužov v disciplíne C1 na olympijských testovacích pretekoch v japonskom Tokiu. Bol síce najrýchlejší spomedzi všetkých štartujúcich, ale dotyk na bránke číslo desať ho stál pódiové umiestnenie.



"Primárne sme tu kvôli tréningu, ale preteky sú preteky. Keď sa človek ocitne na štarte, chce ísť naplno. Po pauze od majstrovstiev sveta som stratil taký jemnocit a zistil som, že strašne veľa 'ťukám'. Na desiatej bránke som mal dotyk a cítil som, že ma to bude stáť dobré umiestnenie a postup do 'test eventu', ktorý bude na budúci víkend," vyhlásil pre oficiálny web zväzu Slafkovský.



"Napriek tomu, že nie som úplne vo forme. Dokážem tu jazdiť rýchlo, čo je pozitívne. Prichádzame stále na to, čo obnáša kanál. Je to niečo nové, charakter vody je taký ťahavý. Keď už aj naša pani doktorka povedala, že vyzeráme vo vode nejakí biedni, asi je očividné, že to nie je také ladné," dodal Slafkovský.



V nedeľňajších finálových jazdách sa okrem neho predstavili aj Matej Beňuš, ktorý bol v mužskej "céjednotke" piaty za Slafkovským, a tiež Eliška Mintálová. Tá skončila v ženskej K1 štvrtá. Od pondelka čaká slovenský tím tréningový týždeň, na ktorého konci budú opäť preteky.