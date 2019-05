Ohlasy médií po finále EL: Hazard inšpiroval Chelsea a dal jej zbohom

Belgický reprezentant Eden Hazard strelil vo finále proti Arsenalu dva góly a na jeden prihral.

Bratislava 30. mája (TASR) - Ohlasy médií po stredajšom finále Európskej ligy UEFA 2018/19, v ktorom zvíťazila Chelsea nad svojím londýnskym sokom Arsenalom 4:1 v Baku. Belgický reprezentant Eden Hazard strelil dva góly a na jeden prihral.



AP: "Pre Edena Hazarda to bola perfektná rozlúčka, pre Petra Čecha to bol najhorší spôsob, ako ukončiť kariéru. Hazard dal svojmu bývalému spoluhráčovi dva góly, Chelsea dokopy štyri za 23 minút a v londýnskom derby ďaleko od domova zvíťazila 4:1."



AFP: "Eden Hazard pomohol Chelsea k noci plnej osláv v Baku, no Belgičanove potvrdenie, že to bol takmer určite jeho posledný zápas za klub, otvoril cestu k letu plnému neistoty na Stamford Bridge."



DPA: "FC Chelsea získala druhýkrát v histórii titul v Európskej lige, prvý si vybojovala v roku 2013. 'Blues' zdolali v Baku londýnskych rivalov z Arsenalu 4:1."



BBC: "Eden Hazard dal dva góly a pripravil tretí, keď Chelsea zničila Arsenal. Pre trénera 'Blues' Maurizia Sarriho to bola prvá trofej v kariére. 'Gunners' si po prehre nezahrajú v nasledujúcej edícii Ligy majstrov."



independent.co.uk: "Eden Hazard inšpiroval Chelsea a dal jej zbohom. V tritisíc míľ a tri časové pásma vzdialenom 'meste vetra' na križovatke so západnou Áziou sa hráči Chelsea stali kráľmi Európy, keď v londýnskom derby zdolali Arsenal 4:1."



thetimes.co.uk: "Na tento moment čakal 30 rokov, nečudo, že ho premohli emócie. Tréner Maurizio Sarri sa prvýkrát dotkol víťaznej medaily."



idnes.cz: "Skvelé zákroky, štyri góly, slza i objatie so súperom. Čech naposledy. Ruky v bok, neprítomný výraz, pohľad niekam do horných radov tribún rozľahlého hľadiska. Prvé sekundy Petra Čecha v momente, keď sa skončil jeho posledný zápas kariéry."



francefootball.fr: "Po celkom vyrovnanej prvej polovici Chelsea po prestávke jasne pridala plyn a poľahky vyhrala nad Arsenalom 4:1. Hazard bol skvelý, Giroud tiež."