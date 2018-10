Triebeľová vypadla na OHM v 1. kole. Jej otec chce skončiť s boxom

Triebeľovi, ktorý je zároveň aj otcom našej boxerky, sa nepozdával verdikt rozhodcov.

Bratislava 15. októbra (TASR) - Trojnásobná majsterka Európy Jessica Triebeľová skončila v nedeľu na olympijských hrách mládeže už v úvodnom kole. Slovenskú boxerku vyradila Panpatchara Somnueková z Thajska. Tréner a otec slovenskej reprezentantky Peter Triebeľ však bol po zápase nahnevaný a uviedol, že s boxom končí.



Triebeľovi sa nepozdával verdikt rozhodcov: "Som sklamaný a Jessica tiež. Jessice psychicky uškodilo, že ju rozhodca dvakrát počítal a demotivovalo ju to. Ja s boxom končím a nechcem, aby Jessica boxovala. Ale ak ona sama bude chcieť, budem ju podporovať," uviedol pre olympic.sk.



V Buenos Aires bojovali v nedeľu aj cyklisti v rámci súťaže družstiev. Prvenstvo si vybojoval Kazach Gleb Brussenskij, ktorý prišiel do cieľa spoločne s Luxemburčanom Arthurom Kluckersom. Päť sekúnd po najrýchlejšej dvojici prišila do cieľa hlavná skupina jazdcov, v ktorej bol aj Lukáš Kubiš. Klasifikovali ho na 23. priečke, pričom body si pripísalo prvých 16 pretekárov. Tomášovi Meriačovi sa pred koncom prihodil nepríjemný pád. Po zlomení bicykla prišiel do cieľa na náhradnom so stratou 2:48 minút na poslednom 37. mieste. "Tesne pred cieľom, v poslednej zákrute, som išiel dopredu otvoriť Lukášovi cestu na špurt. Nabehol som na koleso jazdca predo mnou a už to išlo. Padol som na zem, celý som sa došúchal a zlomil som rám bicykla, takže som musel počkať, kým mi dali druhý. No kým som sa spamätal, môj bicykel bol už preč," uviedol Meriač.