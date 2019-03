Olympijská šermiarka kritizovala zákaz predaja športového hidžábu

Športový reťazec Decathlon stiahol športový hidžáb, ktorý navrhla firma Nike, zo svojich obchodov vo Francúzsku vo februári po tom, ako čelil vyhrážkam.

Paríž 12. marca (TASR) - Šermiarka Ibtihaj Muhammadová, prvá Američanka, ktorá sa zúčastnila na olympijských hrách v Riu v roku 2016 v hidžábe, kritizovala spolu so svojou sponzorskou firmou Nike postoje Francúzska k športovému hidžábu. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.



Vo Francúzsku vyvolal športový hidžáb veľkú polemiku. Aurore Bergéová, hovorkyňa strany Republika v pohybe (LREM) prezidenta Emmanuela Macrona, uviedla, že športový hidžáb je proti francúzskym "hodnotám". Lydia Guirousová z francúzskej konzervatívnej strany Republikáni (LR) dodala, že hidžáb ide ruka v ruke s "podriadenosťou žien".



Muhammadová vyjadrila nesúhlas s týmito tvrdeniami: "Myslím si, že nie ste feministka, ak veríte tomu, že nosenie hidžábu nie je vlastným rozhodnutím ženy." Zároveň dodala, že každý, kto je za práva jednotlivcov a slobodu výberu, by mal podporiť ženy v jeho nosení.



"Každý, kto (hidžáb) považuje za problém, nepatrí medzi športovcov, pretože šport má byť prístupný všetkým bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzate, aká je vaša sexuálna orientácia, vierovyznanie, farba pleti či pohlavie - na ničom z toho nezáleží," dodala.



"Zákaz predávať športový hidžáb je hanba," uviedla pre AFP Muhammadová.



Predaj hidžábu z členov francúzskej vlády podporila len ministerka športu Roxana Maracineanuová.



Muhammadová sa v pondelok v Paríži zúčastnila na podujatí, na ktorom americká firma so športovým oblečením Nike predstavila nové futbalové dresy pre 14 národných tímov pre Majstrovstvá sveta vo futbale žien, ktoré sa budú konať tento rok vo Francúzsku.



Bert Hoyt, viceprezident Nike na akcii v Paríži vyhlásil: "Naším cieľom je zabezpečiť, aby mohli všetky ženy športovať a hrať ženský futbal."