MOV zrušil suspendáciu Ruského olympijského výboru

Moskva 28. februára (TASR) - Ruský olympijský výbor (OKR) je opäť plnohodnotný člen olympijského hnutia. OKR v stredu potvrdil, že Medzinárodný olympijský výbor (MOV) zrušil voči nemu sankcie v súvislosti s dopingovým škandálom na ZOH 2014 v Soči. Informovala o tom agentúra DPA. MOV rozhodol o obnovení členstva OKR tri dni po skončení ZOH 2018 v Pjongčangu.



MOV suspendoval Ruský olympijský výbor minulý rok v decembri za dopingové praktiky počas ZOH 2014 v Soči. Umožnil však štart "čistým" ruským olympionikom v Kórejskej republike pod neutrálnou vlajkou a označením Olympijskí športovci z Ruska. Celkovo tak v Pjongčangu takto nastúpilo 168 Rusov.



O zrušení sankcií najskôr informoval Ruský olympijský výbor, neskôr to potvrdil aj MOV. "Dnes sme dostali list od MOV o obnovení nášho členstva. Stalo sa tak v súvislosti s ukončením kontroly dopingových testov na ZOH v Pjongčangu," vyhlásil prezident OKR Alexander Žukov: "MOV potvrdil, že všetky zostávajúce výsledky testov sú negatívne. To znamená, že členstvo Ruského olympijského výboru bolo plne obnovené so všetkými právami."



Po dvoch pozitívnych dopingových testoch športovcov z Ruska na ZOH v Pjongčangu odmietol MOV obnoviť členstvo OKR ešte pred záverečným ceremoniálom hier v Kórejskej republike. Zároveň ale vyhlásil, že členstvo obnoví v prípade, že sa už neobjaví žiadny nový dopingový nález.