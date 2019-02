Na OH 2024 v Paríži bude mať pravdepodobne premiéru breakdance

Oznámili to organizátori s tým, že zaradenie do programu musí ešte schváliť Medzinárodný olympijský výbor (MOV).

Paríž 21. februára (TASR) - Súčasťou olympijských hier 2024 v Paríži zrejme budú aj športové lezenie, skateboarding, surfing a breakdance. Oznámili to organizátori s tým, že zaradenie do programu musí ešte schváliť Medzinárodný olympijský výbor (MOV).



Breakdance by mohol v Paríži debutovať pod piatimi kruhmi, ďalšie tri odvetvia sa premiérovo predstavia už o rok v Tokiu.



"Od začiatku sme hovorili, že chceme spraviť unikátne podujatie s momentom prekvapenia, ktoré zanechá dojem. Preto sme sa rozhodli pre tieto štyri odvetvia. Oslovujú mladšie generácie, sú kreatívne a zaujímavé. Presne odzrkadľujú našu víziu," povedal podľa agentúry AFP šéf organizačného výboru Tony Estanguet.



MOV určil limit športovcov v Paríži na 10.500, o zaradení športového lezenia, skateboardingu, surfingu a breakdance rozhodne po OH 2020. Podľa organizačného výboru by v týchto štyroch odvetviach súťažilo dokopy 248 športovcov v 12 disciplínach.