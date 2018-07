Na ZOH 2022 v Pekingu pribudnú súťaže, ale zníži sa počet športovcov

Do programu pribudnú súťaže miešaných tímov v skokoch na lyžiach, akrobatických skokoch, snoubordkrose a šortreku, novými disciplínami budú aj monobob žien a Big Air v akrobatickom lyžovaní.

Lausanne 19. júla (TASR) - Zimné olympijské hry v roku 2022 v Pekingu prinesú spolu 109 medailových rozhodnutí, teda o sedem viac ako na predchádzajúcich ZOH v Pjongčangu. Zároveň sa ale zredukuje počet športovcov na hrách, spolu o 41 účastníkov, a výraznejší podiel budú mať ženy. Rozhodol o tom Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v Lausanne.



Do programu ZOH pribudnú v Pekingu súťaže miešaných tímov v skokoch na lyžiach, akrobatických skokoch, snoubordkrose a šortreku, novými disciplínami budú aj monobob žien a Big Air v akrobatickom lyžovaní oboch pohlaví. Turnaj v ženskom hokeji rozšíria na 10 tímov, čo znamená o 46 športovcov viac.



Keďže MOV vzhľadom na finančné možnosti organizátorov neplánuje zvýšiť celkový počet účastníkov, o miestenky prídu tradičné športy - o 41 menej ich bude v lyžiarskych súťažiach, o 26 v korčuľovaní a o 20 menej v biatlone. Oproti Pjongčangu 2018 (2933 športovcov) sa tak zníži celkový počet účastníkov o 41. "Vyslali sme jasný signál, že rozmery zimnej olympiády musia byť pod kontrolou," uviedol na margo počtu účastníkov športový riaditeľ MOV Kit McConnell.



V roku 2022 budú ženy tvoriť 45,44 percenta účastníkov ZOH, naposledy ich v Pjongčangu bolo 41,1 percenta.



O pridaní nových športových odvetví do programu letných OH 2024 v Paríži sa zatiaľ nerozhodlo, MOV tak plánuje predbežne spraviť v októbri 2019 na zasadnutí v Miláne.