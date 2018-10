Slovenským reprezentantom sa na Olympijských hrách mládeže nedarilo

Slovenský plavec Matej Duša na Olympijských hrách mládeže (OHM) v Buenos Aires nepostúpil do semifinále na 50 m motýlik.

Buenos Aires 10. októbra (TASR) - Slovenský plavec Matej Duša na Olympijských hrách mládeže (OHM) v Buenos Aires nepostúpil do semifinále na 50 m motýlik. V rozplavbách dosiahol až 45. najrýchlejší čas 26,35, za najrýchlejším Rusom Andrejom Minakovom zaostal takmer o tri sekundy.



Slovenský reprezentant v športovej streľbe Jerguš Vengríni skončil v disciplíne vzduchová pištoľ 10 m s 554 bodmi na 15. mieste. Suverénne triumfoval Ind Chaudhary Saurabh s finálovým nástrelom 244,2 pred Kórejčanom Yunhom Sungom (236,7) a Švajčiarom Jasonom Solarim (215,6). "Bol to trošku slabší výkon ako zvyčajne, ale na to, aké sú to veľké preteky si myslím, že som to na moje pomery zvládol ľahko nadpriemerne," povedal Vengríni pre stránku olympic.sk.