Slovenskú asociáciu olympionikov čakajú prvé výzvy,najprv chcú spájať

Hlavnou víziou bude, aby sme boli k sebe bližšie, mohli sa kontaktovať, prípadne si pomáhať, uviedol predseda novozvoleného výkonného výboru SAO, Michal Martikán.

Bratislava 29. mája (TASR) - Slovenská asociácia olympionikov (SAO) na svojom valnom zhromaždení 13. mája začala svoju novú éru činnosti. Novozvolený výkonný výbor v zložení Martina Gogolová Kohlová, Zuzana Žirková, Martina Halinárová, Slavomír Kňazovický, Matej Beňuš, Juraj Tarr, René Pucher, Samuel Piasecký, podpredseda Dominik Hrbatý a predseda Michal Martikán (všetci s titulom OLY) by rád v prvom rade naplnil zmysel SAO a spájal všetkých slovenských olympionikov a ďalšími krokmi si získaval ich dôveru.



"Je to veľká česť byť členom SAO. Som rád, že sa nám vcelku rýchlo podarilo privítať nových členov. Verím, že chýba už len chvíľka, aby boli medzi nami všetci olympijskí medailisti a olympionici Slovenskej republiky aj z obdobia, keď sme boli súčasťou Československa. Vždy je komplikované a nepríjemné vymenovávať časť ľudí, aby sa na niekoho nezabudlo, ale sme hrdí, že sú už medzi nami všetci zlatí olympijskí medailisti Janko Zachara (box), Anton Tkáč (cyklistika), Miloslav Mečíř (tenis), Jozef Pribilinec (chôdza), František Kunzo a Stanislav Seman (futbal), bratia Pavol a Peter Hochschornerovci, Elena Kaliská, bratranci Škantárovci (vodný slalom), Matej Tóth (chôdza), Anastasia Kuzminová (biatlon). Okrem ďalších skvelých olympijských medailistov sú medzi nami napríklad aj tenisti Karol Kučera, Marián Vajda, cyklista Peter Sagan, hokejisti Peter Bondra, Marián Gáborík, Ľubomír Višňovský, biatlonistka Paulína Fialková, a mnohí ďalší," uviedol v prvej tlačovej správe SAO pre TASR Michal Martikán.



Pred SAO už stoja prvé výzvy. "Tešíme sa výraznej podpore ministerstva školstva vedy výskumu a športu a štátneho tajomníka pre šport, dvojnásobného olympijského medailistu Jozefa Gönciho. Čaká nás aj obdobie, v ktorom sa budeme snažiť získať podporu sponzorov a reklamných partnerov, pretože máme pred sebou určíte nejaké výdaje na chod asociácie. Bude to náročné, lebo mnohí aktívni olympionici medzi nami majú svojich sponzorov, partnerov a o to je to náročnejšie. Myslím si však, že by sa dal nájsť kompromis. Treba poďakovať, že Slovenský olympijský a športový výbor je nám v týchto začiatkoch veľmi nápomocný a ide to vďaka nim ľahšie," uviedol dvojnásobný olympijský víťaz a účastník piatich OH.



"Hlavnou víziou bude aby sme boli k sebe bližšie, mohli sa kontaktovať, prípadne si pomáhať. Verím, že i napriek nastoleniu modernej komunikácie cez internet, sa nám podarí stretávať aj osobne. Slovensko, podľa mojich informácii má vyše 750 olympionikov, pre informáciu máme medzi sebou 62 medailistov. Neprihlásení olympionici sa môžu formálne prihlásiť do asociácie cez link: www.olympic.sk/prihlaska-sao," uzavrel 40-ročný slovenský vodnoslalomár.