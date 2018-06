Stromková, Minčík a ďalší sa zapojili do 4. ročníka Kvapky krvi SOT

Myšlienku podporilo aj mnoho hasičov a policajtov, pripojili sa tiež zamestnanci Slovenského olympijského výboru (SOV) a ďalší športovci.

Bratislava 14. júna (TASR) - Viac ako 90 darcov v Nemocnici sv. Michala v Bratislave prijalo tento rok výzvu slovenských olympionikov a športovcov a zapojilo sa do štvrtého ročníka Kvapky krvi Slovenského olympijského tímu. Akrobatická lyžiarka Zuzana Stromková, športová strelkyňa Daniela Demjén-Pešková, bývalý vodný slalomár a olympijský medailista Juraj Minčík či bývalý hokejový obranca Boris Valábik sa vo štvrtok rozhodli darovať krv.



Myšlienku podporilo aj mnoho hasičov a policajtov, pripojili sa tiež zamestnanci Slovenského olympijského výboru (SOV) a ďalší športovci. Akciu každoročne organizuje Nadácia Slovenského olympijského výboru v spolupráci so SOV a s Národnou transfúznou službou SR. Tento rok sa do organizácie zapojili aj Ministerstvo vnútra a Športové centrum polície.



"Teší ma, že aj tento rok sa zapojilo do Olympijskej kvapky krvi viac ako 90 ľudí na čele s olympionikmi. Ak berieme do úvahy, že na jeden odber je možné odobrať 450 ml tejto vzácnej tekutiny, spolu sme pomohli viac ako 42 litrami krvi tým, ktorým táto krv zachráni život," povedal prezident SOV Anton Siekel v tlačovej správe.



"Som presvedčený, že naši športovci, ale aj zástupcovia z radov policajtov a hasičov sú v odbere krvi pre širokú verejnosť silnou motiváciou a dodávajú mnohým nielen odvahu, ale aj presvedčenie, že darovať krv má zmysel. Osobne som sa snažil byť tiež príkladom a daroval som krv z presvedčenia, že pomáham nielen skvelej myšlienke, ale aj ľuďom, ktorí moju krv potrebujú pre záchranu svojho života," povedal bývalý vodný slalomár a v súčasnosti riaditeľ Športového centra polície (ŠCP) Minčík.