Takeda poprel korupčné praktiky, chce očistiť svoje meno

Tokio 15. januára (TASR) - Popredný japonský funkcionár Cunekazu Takeda poprel akékoľvek korupčné praktiky. Prezident Japonského olympijského výboru a člen Medzinárodného olympijského výboru (MOV) už v decembri vypovedal pred francúzskymi justičnými orgánmi, ktoré ho údajne obvinili.



Ako najvyšší japonský predstaviteľ pri organizácii budúcoročnej olympiády v Tokiu je Takeda zodpovedný za autorizáciu ilegálnych platieb. Tie mali smerovať najmä africkým členom MOV za to, aby pri hlasovaní o dejisku OH 2020 dali ešte v roku 2013 hlasy Tokiu. Podľa periodika Le Monde vyšetrovanie z korupcie prebieha už tri roky.



"Chcem očistiť moje meno od obvinení a budem plne spolupracovať s francúzskymi orgánmi," uviedol Takeda v stručnom vyhlásení. MOV za ním stojí a odvoláva sa na prezumpciu neviny.



OH v Tokiu sú na programe od 24. júla do 9. augusta budúceho roka.