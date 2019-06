ZIMNÉ OLYMPIJSKÉ HRY 2026 zorganizuje Miláno s Cortinou d'Ampezzo

ZOH 2026 sa budú konať od 6. do 22. februára, paralympijské hry o mesiac neskôr (6. - 15. marca).

Lausanne 24. júna (TASR) - Talianske mestá Miláno a Cortina d'Ampezzo budú dejiskami zimných olympijských hier v roku 2026. V pondelkovom hlasovaní v Lausanne o tom rozhodli členovia Medzinárodného olympijského výboru. Vo voľbe uspeli na úkor švédskej kandidatúry Štokholm - Aare.



"Je to víťazstvo pre celé Taliansko aj budúcnosť športu. Ďakujeme všetkým, ktorí nám verili, špeciálne regiónom Milána a Cortiny," citovala talianskeho premiéra Mattea Salviniho agentúra DPA.



Miláno s Cortinou sú od seba vzdialené približne 400 kilometrov, pričom jednotlivé disciplíny sú rozdelené aj do ďalších miest v regiónoch severného Talianska. Umožnila to Agenda 2020, ktorú MOV prijal v snahe zredukovať náklady na organizáciu. Taliansky olympijský výbor počíta s rozpočtom 1,5 miliardy eur, pre porovnanie, predchádzajúce ZOH v Európe v Soči 2014 stáli 50 miliárd.