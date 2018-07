Olympijský víťaz White túži na OH 2020 súťažiť v skateboardingu

Tridsaťjedenročný White nie je na skateboardovej doske žiadny nováčik, z 23 medailí z X-Games ich má zo skateboardingu päť vrátane dvoch zlatých.

New York 3. júla (TASR) - Trojnásobný olympijský víťaz v snoubordingu Shaun White si vyskúša v lete niekoľko pretekov na skateboarde. Američan chce zistiť, či má šancu kvalifikovať sa na OH 2020 v Tokiu, kde bude mať skateboarding premiéru pod piatimi kruhmi.



Tridsaťjedenročný White nie je na skateboardovej doske žiadny nováčik, z 23 medailí z X-Games ich má zo skateboardingu päť vrátane dvoch zlatých. Pre preteky bude musieť obmedziť svoj zimný program, rozhodne to však neznamená, že na U-rampe nebude súťažiť. "Ak by som sa prebojoval na olympiádu a po zimnej v Kórejskej republike by som štartoval aj na letnej v Japonsku, bola by to paráda," citovala Whitea agentúra AP.



Olympijská kvalifikácia pre skateboardistov sa začne až budúci rok, v japonskej metropole sa bude súťažiť v kategóriách park a street. White sa zrejme zameria na tú prvú, lebo v nej je viacero podobných prvkov ako na U-rampe a v slopestyle.