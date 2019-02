Olympijský víťaz z Londýna je medzi potrestanými Rusmi za doping

Súd vychádzal z dôkazov kanadského právnika Richarda McLarena a jeho správy o rozsiahlom štátom podporovanom dopingu v Rusku.

Lausanne 1. februára (TASR) - Športový arbitrážny súd (CAS) vo švajčiarskom Lausanne potrestal dvanásť ruských atlétov zákazom činnosti za porušenie antidopingových pravidiel. Medzi nimi sú aj olympijský šampión v skoku do výšky z roku 2012 Ivan Uchov, "zlatá" výškarka z MS 2013 Svetlana Školinová, či víťazka v hode kladivom Tatiana Lysenková. Dĺžka dištancov sa pohybuje od dvoch do ôsmich rokov. Proti rozhodnutiu sa môžu športovci odvolať do 21 dní.



"Potrestaní pretekári sa podieľali na dopingovom programe s anabolickými steroidmi, prípadne z neho profitovali v období od OH 2012 v Londýne do MS 2013 v Moskve," cituje portál insidethegames.biz rozsudok CAS. Podľa BBC Uchov dostal zákaz činnosti na štyri roky a zrejme príde aj o zlato z Londýna, Školinovú suspendovali na osem rokov a rovnaký trest dostala aj Lysenková.



Súd vychádzal z dôkazov kanadského právnika Richarda McLarena a jeho správy o rozsiahlom štátom podporovanom dopingu v Rusku.