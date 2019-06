Oravec pred semifinále s Kanadou: Všetci si na nás brúsia zuby

Slováci boli proti Talianom v pozícii favorita, no vedeli, že ich nič ľahké nečaká. Od súpera očakávali kondične náročný prejav hry v kombinácii s dôraznou hrou a to sa aj splnilo.

Košice 21. júna (TASR) - Vydreté, ale očakávané víťazstvo je doma a teraz Kanada. Slovenskí hokejbalisti sa na štvrťfinálové víťazstvo nad Talianskom 3:2 poriadne nadreli, myslieť však už musia na semifinále. "Taliani nám vzali veľa síl, preto bude regenerácia pred Kanadou mimoriadne dôležitá," poznamenal útočník Boris Oravec.



Slováci boli proti Talianom v pozícii favorita, no vedeli, že ich nič ľahké nečaká. Od súpera očakávali kondične náročný prejav hry v kombinácii s dôraznou hrou a to sa aj splnilo. "Vedeli sme, že Taliani majú rýchle krídla a celkovo budú hrať podobným štýlom ako Kanaďania. Pripravovali sme sa na to, že nás budú napádať v obrannom pásme. Dostali sme síce gól na 0:1, ale napokon sme zápas otočili veľkým odhodlaním a srdcom. Chlapcom som v druhej prestávke zdôrazňoval, že by bolo skvelé odskočiť Talianom na dva góly, lebo potom pôjdu psychicky dole," uviedol kapitán Jozef Minárik pre TASR.



Vo štvrťfinálovom zápase sa Slováci prvýkrát ocitli v pozícii, keď museli vyhrať. V opačnom prípade by sa ich sen o domácom zlate rozplynul. Hrať s imperatívom víťazstva nebolo jednoduché a na predvedenej hre to bolo cítiť. "Bol to určite najťažší zápas na šampionáte. Nemal som pocit, že sú to Taliani, ale skôr Kanaďania. Behali, hrýzli, bojovali. Som naozaj šťastný, že sme to zvládli. Človek neovplyvní myšlienky, ktoré počas zápasu prídu do hlavy, ale môže ovplyvniť to, čo s nimi spraví. Stále si opakujeme, aby sme mysleli pozitívne a aby sme aj za nepriaznivého stavu stále verili v obrat. Podarilo sa nám to už s USA a aj proti Talianom. Už šesť rokov všetkým lezieme na nervy, každý si na nás brúsi zuby. Naši súperi to všade vyhlasujú, preto sú pre nás všetky zápasy veľmi ťažké," priznal Oravec.



Slováci nastúpia na semifinále v piatok od 17.30 proti Kanade a vedia, že zámorský tím bude súper z kategórie najťažších. "Určite to bude veľmi náročný zápas. Duel s Talianskom nás stal veľa síl, preto bude mimoriadne dôležitá regenerácia," poznamenal Boris Oravec. Dá sa očakávať, že Kanaďania si budú dávať veľký pozor najmä na rýchlohoného Jaroslava Martinusíka, ktorý sa podieľal na všetkých troch góloch proti Taliansku (2+1). "Ja som spokojný a rád, že sa mi darí. Budem sa však iba tešiť, keď budú dávať góly aj ostatní hráči," uviedol Martinusík.