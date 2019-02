Organizátori volejbalových ME chcú efektívne využiť každé euro

Volejbalové ME sa na Slovensku uskutočnia vôbec po prvý raz v histórii.

Bratislava 25. februára (TASR) - Pol roka pred začiatkom kontinentálneho šampionátu vo volejbale žien v Bratislave (23. augusta - 8. septembra) doťahujú organizátori posledné detaily. V predaji sú už vstupenky, rozpočet je zatiaľ pohyblivý. Prezident Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) Martin Kraščenič na pondelňajšej tlačovej konferencii prezradil, že chce čo najefektívnejšie využiť každé euro.



Volejbalové ME sa na Slovensku uskutočnia vôbec po prvý raz v histórii. Tie tohtoročné sú prelomové v dvoch smeroch. Po prvý raz sa konajú v štyroch krajinách (Slovensko, Poľsko, Maďarsko a Turecko) a majú rekordný počet 24 účastníkov. V Bratislave sa odohrá v základnej D-skupine 15 duelov a dva osemfinálové. "V tomto roku slovenský volejbal oslavuje storočnicu, pre nás je to teda historická chvíľa. Podarilo sa nám získať organizáciu po niekoľkoročnom úsilí a po ťažkom vyjednávaní na pôde CEV," prezradil Kraščenič. Organizátori finišujú s prípravami, pred nimi je ešte niekoľko úloh. "Napríklad míting všetkých predstaviteľov ktorí organizujú ME vo svojich mestách. V nasledujúcich dňoch by sme chceli uzavrieť zmluvy so všetkými partnermi a sponzormi," dodal Kraščenič.



Začiatkom februára sa spustil aj predaj permanentiek cez spoločnosť Ticketportal. Fanúšikovia si už môžu kúpiť permanentky na celý turnaj a aj balíček "follow your team", teda vstupenky na zápasy jednotlivých krajín. "V marci spustíme aj predaj na konkrétne dni. O lístky je veľký záujem aj z krajín, ktoré budú v Bratislave hrať. Verím, že sa nám podarí na volejbal prilákať čo najviac divákov. Myslím si, že zimný štadión Ondreja Nepelu je na takéto podujatie dôstojný stánok. O zábavu divákov sa postarajú špičkoví rakúski dídžeji, ktorí majú s podobnými podujatiami bohaté skúsenosti," uviedol manažér pre marketing a médiá SVF Filip Hudec.



Na ME sa už tešia aj slovenské hráčky spolu s realizačným tímom. "Skupina je dobrá. Máme v nej veľmi silné tímy ako sú Rusko a Nemecko. Ďalší súperi sú hrateľní, ale bude to ťažké. Našim cieľom je však postúpiť ďalej," povedal tréner SR Marco Fenoglio, ktorý prebral kormidlo ženskej reprezentácie pred rokom. Do začiatku šampionátu odohrajú slovenské volejbalistky dva prípravné zápasy v Maďarsku, potom ich čakajú duely v Zlatej európskej lige. Začiatkom júla odštartuje finálna fáza prípravy na ME, Fenogliove zverenky neskôr odohrajú tri zápasy proti Chorvátsku (26. - 28. júla v Nitre), 1. až 3. augusta taktiež v Nitre dva duely proti Maďarsku a 9. až 11. augusta tri stretnutia v Belgicku. V Bratislave v generálke na ME sa 17. až 19. augusta stretnú so súperkami, ktoré sú ešte v riešení. "Proces budovania tímu má svoju postupnosť. Na začiatku bolo veľa fyzickej prípravy, na konci zápasov v Európskej lige som už videl progres. Ale to ešte potrvá dlhšie. Verím, že na ME už bude všetko ako má byť," dodal Fenoglio.



Cieľom Sloveniek na domácom šampionáte je postup zo skupiny. "Vieme, čo môžeme od súperiek očakávať. Rozhodujúce zápasy o postup budeme hrať s Bieloruskami, Švajčiarkami a Španielkami. Ale najviac sa teším na zápas s Ruskom, ten si chcem najviac užiť. Takéto zápasy so špičkovými tímami nehráme každý deň," priznala smečiarka Romana Hudecová, ktorú doplnila nahrávačka Barbora Koseková: "Ja sa veľmi teším, že budeme hrať doma a verím, že príde čo najviac ľudí. Verím, že nám vytvoria skvelú atmosféru."



SVF operuje v príprave na ME s rozpočtom od 500-tisíc eur do jedného milióna. "Sme niekde na hranici 800-tisíc. Môže sa to znížiť aj zvýšiť. Rozpočet je priamo úmerný tomuto podujatiu. Chceme čo najefektívnejšie využiť každé euro," uzavrel predseda SVF.