Organizátori MS pripravení na 99,9 %, uvoľnili sa lístky na zápasy SR

Bratislava 9. mája (TASR) - Deň pred otvorením hokejových MS v Bratislave a Košiciach hlásia organizátori 99,9-percentnú pripravenosť. Dolaďujú už iba posledné detaily, s čím generálny sekretár Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) Horst Lichtner vyslovil veľkú spokojnosť. K štvrtku bolo predaných 80 percent všetkých vstupeniek, novinkou je, že k dispozícii je ďalších sto lístkov na každý duel slovenského tímu v košickej A-skupine.



"Môžeme v tejto chvíli s radosťou konštatovať, že obe mestá sú pripravené na organizovanie tohto významného športového sviatku. To je veľmi pozitívne. Mali sme míting ohľadom príprav, rozprávali sme sa s jednotlivými výpravami a nezaregistrovali sme žiadne negatíva. To nebýva zvykom, vždy sa nájdu nejakú chybičky či nedostatky. Všetky výpravy sú ale teraz spokojné, dokonca aj Rusi, ktorí vždy zvykli mať nejaké pripomienky," uviedol Lichtner na štvrtkovej tlačovej konferencii v Bratislave.



Šampionát rozsiahlym spôsobom pokrývajú svetové médiá. Zápasy sa budú televíziami vysielať do 151 teritórií, dianie na každom zo štadiónov bude snímať počas zápasu 30 kamier. Organizátori vystavili celkovo 13.500 akreditácií. MS by na základe zverejnených súpisiek účastníckych tímov mali byť vydarené aj zo športového hľadiska. "Sme veľmi šťastní, že členské federácie dokázali zostaviť veľmi dobré kádre, počínajúc Ruskom s Alexandrom Ovečkinom, pokračujúc USA s Patrickom Kaneom, Švédskom s Henrikom Lundqvistom, Kanadou s Johnom Tavaresom, Švajčiarskom s Nicom Hischierom či Nemeckom s Leonom Draisaitlom. Okrem toho bude mať bohaté zastúpenie aj talentovaná mlaď na čele s Jackom Hughesom z USA či Kaapom Kakkom z Fínska. Zo športového hľadiska môžu fanúšikovia očakávať veľmi, veľmi vzrušujúci zážitok," vyhlásil Lichtner a pogratuloval organizátorom, že sa im podarilo predať už taký vysoký počet vstupeniek: "Nebudú tak pod finančným tlakom. Vtedy idú veci ľahšie. Vidno, že majú už skúsenosť s organizovaním hokejového šampionátu. V organizačnom výbore sú takmer všetci ľudia, ktorí boli aj pri konaní prvých MS na Slovensku v roku 2011. V oboch dejiskách už majú zažitú skúsenosť, čo sa prejavuje vo všetkých oblastiach organizácie. Mám z toho dobrý pocit," dodal.



Predseda organizačného výboru MS Igor Nemeček takisto vyzdvihol, že v Košiciach a ani v Bratislave nezaznamenal žiadne obavy ani výraznejšie pripomienky od výprav či predstaviteľov IIHF. "V tejto chvíli sme na 99,9 percenta pripravení. Finišujeme už len s drobnými vecami ako je čistenie hál, keďže v uplynulých dňoch sa prinieslo do nich obrovské množstvo materiálu a tým pádom aj veľa špiny," povedal Nemeček. "Predaných máme 80 percent lístkov. Určite nebudú všetky zápasy vypredané, 100-percentná návštevnosť sa ešte v histórii MS nikdy neudiala. Už teraz vieme odhadnúť, že z finančného hľadiska bude šampionát v pluse. Presné čísla sa budú dať ale povedať, až keď budú uhradené všetky faktúry. Rozpočet bol daný, ale niektoré veci vyskočili až počas prípravy. Ukazuje sa, že stratégia predaja vstupeniek bola veľmi dobre nastavená a dnes je vidieť, že bola úspešná. Ceny neboli premrštené. Umiestnenie slovenského tímu do Košíc spôsobilo, že predajnosť vstupeniek v Steel aréne je výrazne vyššia oproti roku 2011," zdôraznil.



Pre fanúšikov je významnou správou, že sa organizátorom podarilo uvoľniť na každý zápas slovenského tímu v Košiciach ďalších extra sto vstupeniek, čiže dohromady 700 lístkov na sedem duelov SR v základnej skupine. Fanúšikovia ich budú môcť vyhrať cez súťaže vo fanzónach. "Pripomíname všetkým návštevníkom, aby prišli na štadión minimálne hodinu, hodinu a pol pred zápasom. Môže totiž dlhšie trvať, kým všetci prejdú bezpečnostnými kontrolami. Keď nimi vstúpia do tzv. čistej zóny, môžu sa už potom voľne pohybovať v hale," upozornil Nemeček.



Do dejísk MS postupne prichádzajú jednotlivé hráčske výpravy. V Bratislave sa nachádza už šesť z osem účastníkov, v stredu večer prileteli Rusi, vo štvrtok sa očakával príchod Lotyšov a Rakúšanov. V Košiciach je už ubytovaných všetkých osem tímov, od štvrtka tak prebiehali oficiálne tréningy na hlavných i vedľajších plochách oboch štadiónov. Na poludnie mal do Bratislavy z viedenského letiska pricestovať prezident IIHF René Fasel a s celou delegáciou absolvovať záverečnú prehliadku Zimného štadióna Ondreja Nepelu ako i bratislavskej fanzóny. V košickej Steel aréne mal vo štvrtok prebehnúť test otváracieho ceremoniálu MS, ktorý sa uskutoční v piatok pred súbojom SR s USA (20.15). Menší ceremoniál bude v úvodný deň aj v bratislavskej aréne. Vo štvrtok popoludní sa chystal prvýkrát zasadnúť direktoriát MS. Večer sa mal uskutočniť testovací zápas, na ktorom sa mali simulovať rôzne situácie ako je zranenie hráča či prasknutie plexiskla. "Po ňom budeme môcť konštatovať, že sme naplno pripravení," uviedol Nemeček, ktorý takisto ocenil kvalitu ľadových plôch v oboch arénach. "Vlani som bol za IIHF na šampionáte v Dánsku a videl som, aké majú problémy s ľadom. My sme v tomto smere nechceli nič podceniť, zvlášť keď MS štartujú najneskôr vo svojej histórii - až 10. mája a očakávame počas šampionátu jasné a teplé počasie. Prišli sem experti IIHF na ľad, ktorí boli skontrolovať jeho kvalitu už cez Kaufland Cup. Momentálne sú na Slovensku už týždeň, pričom spolupracujú s oboma arénami," dodal šéf OV MS.