Origi podpísal s FC Liverpool dlohodobý kontrakt

Liverpool 10. júla (TASR) - Divock Origi podpísal s anglickým futbalovým klubom FC Liverpool nový dlhodobý kontrakt, ktorého detaily zainteresované strany zatiaľ nezverejnili.



Belgický reprezentant sa stal hrdinom pri liverpoolskej ceste za triumfom v Lige majstrov v predchádzajúcej sezóne. Dvoma gólmi sa podieľal na pamätnom víťazstve 4:0 nad FC Barcelona v domácej semifinálovej odvete po prehre 0:3 v prvom dueli a raz skóroval aj vo finále, v ktorom Liverpool zdolal Tottenham 2:0.



Origi si pritom od svojho príchodu z Lille v roku 2014 nedokázal vybojovať stabilné miesto v základnej zostave, ale napokon sa stal nečakaným "žolíkom" v rozhodujúcej fáze minulého ročníka. "Je to príbeh, ktorý môže naozaj napísať iba futbal," reagoval na podpis novej zmluvy kouč Jürgen Klopp: "Chceli sme s ním predĺžiť zmluvu a je fajn, že to chcel aj on. Uvedomil si, že to boli ťažké časy, ale nikdy počas nich sme ho neodpísali."



Do konca doterajšieho kontraktu zostávalo už iba dvanásť mesiacov. "Som šťastný, že sme podpísali novú zmluvu. Pred štartom sezóny je to správny impulz. Chcel som tu zostať," uviedol Origi pre britské médiá.