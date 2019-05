Osaková ide cez Cibulkovú do 2. kola v Madride, Kužmová postupuje

Dvojhra - 1. kolo:



Viktória KUŽMOVÁ (SR) - Julia Görgesová (16-Nem.) 7:5, 6:4



Naomi Osaková (1-Jap.) - Dominika CIBULKOVÁ (SR) 6:2, 7:6 (6)

Madrid 5. mája (TASR) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková prehrala v nedeľu v 1. kole dvojhry na antukovom turnaji WTA v Madride so svetovou jednotkou Naomi Osakovou z Japonska 2:6 a 6:7 (6).Dvadsaťdeväťročná Cibulková začala dobre, v tretej hre prvého setu prelomila favoritke podanie, ale tá si ho okamžite vzala späť. Slovenka stratila servis aj v šiestom a ôsmom geme a prvý set prehrala za 42 minút. V druhom sete Cibulková hneď v prvej hre Osakovej prelomila servis, brejk potvrdila, v ôsmom geme ale o podanie prišla a Japonka rozhodla súboj v tajbrejku.Viac sa darilo ďalšej Slovenke Viktórii Kužmovej, ktorá zdolala Nemku Juliu Görgesovú 7:5 a 6:4 a postúpila do 2. kola. Šestnástke podujatia vzala podanie v tretej hre prvého setu, a hoci sama v šiestom geme prišla o servis, v závere setu brejkla Nemku a vyhrala 7:5. Hneď v prvej hre druhého setu 20-ročná Slovenka opäť prelomila Görgesovej servis a duel doviedla do víťazného konca.