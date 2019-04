O'Sullivan nepridá šiesty titul z MS, v 1. kole vypadol s amatérom

O'Sullivan prehrával v pondelok v divadle Crucible na konci prvého dňa 4:5. V utorkovom pokračovaní nedokázal odvrátiť blamáž a so šampionátom sa rozlúčil po prehre 8:10.

Londýn 23. apríla (TASR) - Päťnásobný majster sveta v snookri a líder renkingu Ronnie O'Sullivan sa postaral o jedno z najväčších prekvapení v histórii tohto športu. V utorok totiž na MS v Sheffielde nestačil už v prvom kole na Jamesa Cahilla, amatéra, ktorý ani nefiguruje vo svetovom rebríčku.



Dvadsaťtriročný hráč sa do hlavného turnaja prebojoval ako vôbec prvý neprofesionál v histórii. O'Sullivan prehrával v pondelok v divadle Crucible na konci prvého dňa 4:5. V utorkovom pokračovaní nedokázal odvrátiť blamáž a so šampionátom sa rozlúčil po prehre 8:10. Informovala o tom BBC.



O'Sullivan neprešiel cez 1. kolo svetového šampionátu prvýkrát od roku 2003. "Cítil som sa veľmi zle. Počas uplynulých nocí som nespal dobre, nemal som vôbec žiadnu energiu. Ak nie ste pripravení na 100%, tak je to ťažké. Súper hral veľmi dobre," povedal podľa agentúry AFP 43-ročný Angličan, ktorý vyhral v tomto roku päť turnajov.



"Ťažko sa mi hľadajú slová. Vždy som však veril, že môžem zdolať kohokoľvek. Teraz chcem ukázať, čo všetko dokážem," vyhlásil Cahill, ktorého v 2. kole čaká Stephen Maguire zo Škótska.