Ovečkin si chce s Washingtonom zahrať v Rusku: Je to môj sen

Moskva 23. júla (TASR) - Ruský hokejista Alexander Ovečkin si ziskom Stanleyho pohára splnil jeden z hokejových snov. Teraz má na pláne ďalší, priviesť svoj tím Washington Capitals do Ruska.



Najlepší strelec NHL z uplynulej sezóny (49 gólov) sa nedávno v ukázal rodnej krajine aj s pohárom pre víťaza profiligy. V Rusku je 32-ročný zakončovateľ mimoriadne populárny a aj preto by rád tamojším fanúšikom doprial zhliadnuť zápas svojho tímu. "Je to môj sen. Ale k tomu potrebujeme dohodu medzi NHL a KHL," uviedol Ovečkin pre portál championat.ru.



Jednému z najúspešnejších ruských hokejistov v histórii chýba vo vitríne zlatá olympijská medaila. Jednu z posledných šancí na jej zisk bude mať o štyri roky v Pekingu. To by však muselo prísť k dohode medzi NHL a Medzinárodnou hokejovou federáciu (IIHF). Povoliť štart hráčom z NHL pod piatimi kruhmi by mohla aj klauzula v kolektívnej zmluve medzi vedením ligy a hráčskymi odbormi (NHLPA). Súčasná dohoda medzi NHL a NHLPA je zmluvne podchytená do roku 2022, po roku 2019 môžu obe strany využiť opciu na ukončenie. "Zatiaľ som o novej dohode s nikým nehovoril. Keď už príde k diskusii na túto tému, budeme my hráči vedieť viac. Ale verím, že Peking nebude moja posledná možnosť na zisk olympijského zlata. Zatiaľ sa nechystám skončiť," dodal Ovečkin.