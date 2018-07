Özil v reprezentácii skončil, Merkelová mu poďakovala za prínos

Hráč londýnskeho Arsenalu označil ako dôvod svojho rozhodnutia reakcie na kontroverzné fotky s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom.

Berlín 23. júla (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová poďakovala Mesutovi Özilovi za prínos futbalovej reprezentácii. Dvadsaťdeväťročný stredopoliar v nedeľu oznámil koniec kariéry v národnom tíme.



"Kancelárka vysoko oceňuje Mesuta Özila. Je výborný futbalista, ktorý urobil pre reprezentáciu veľmi veľa. Rozhodol sa a my to musíme rešpektovať. Nemecko je kozmopolitná krajina a integrácia imigrantov je kľúčová úloha federálnej vlády," citovala agentúra DPA hovorcu vlády.



Hráč londýnskeho Arsenalu označil ako dôvod svojho rozhodnutia reakcie na kontroverzné fotky s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom krátko pred štartom majstrovstiev sveta v Rusku. "Rozhodol som sa s ťažkým srdcom a po dlhej úvahe po uplynulých udalostiach, že už nebudem hrať za Nemecko na medzinárodnej úrovni, pretože cítim rasizmus a neúctu," napísal na sociálnu sieť twitter.



Özil odohral za Nemecko 92 zápasov a strelil 23 gólov, debutoval v roku 2009 a na konte má titul majstra sveta z MS 2014 v Brazílii. Nemecko však na uplynulom šampionáte v Rusku skončilo už v skupine a Özil mal pocit, že verejnosť za to dáva vinu práve jemu, a že je z neho obetný baránok pre jeho turecký pôvod a aféru s fotkami s Erdoganom.