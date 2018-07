Özilov agent kritizoval Hoenessa: Sú to hlúpe vyjadrenia a klamstvá

Dvadsaťdeväťročný rodák s Gelsenkirchenu sa rozhodol skončiť v národnom tíme po nedávnych MS v Rusku, pretože cítil podľa vlastných slov rasizmus a neúctu.

Berlín 24. júla (TASR) - Agent nemeckého futbalistu Mesuta Özila ostro skritizoval vyjadrenia šéfa Bayernu Mníchov Uliho Hoenessa na adresu stredopoliara Arsenalu Londýn po oznámení ukončenia reprezentačnej kariéry. Erkut Sögüt označil vyjadrenia majstra sveta z roku 1974 za hlúpe.



Dvadsaťdeväťročný rodák s Gelsenkirchenu sa rozhodol skončiť v národnom tíme po nedávnych MS v Rusku, pretože cítil podľa vlastných slov rasizmus a neúctu. "Som rád, že tento nezmysel je konečne za nami," reagoval Hoeness na Özilove slová podľa denníka Sport Bild. "Hral už niekoľko rokov strašne, naposledy bol vo forme pred majstrovstvami sveta 2014. A teraz sa rozhodol zlé výkony skryť za jednu fotku," dodal.



Podľa Sögüta je Hoenessova kritika na Özila viazaná jeho etnickým pôvodom a náboženstvom. "Jeho pripomienky nemajú nič spoločné s futbalom. Snaží sa odvrátiť pozornosť od rasizmu a diskriminácie, ktorá sa opäť objavuje v Nemecku každý deň. Mesut prijíma kritiku svojich výkonov, ak je spravodlivá. Hoeness nemá dôkazy na potvrdenie svojich hlúpych vyhlásení. Po MS 2014 bol Mesut trikrát nemeckým futbalistom roka a na MS 2018 vytvoril oveľa viac šancí pre spoluhráčov, ako veľa iných hráčov. Keď je taký slabý futbalista, tak prečo o ňom hovorili traja špičkoví tréneri Joachim Löw, Arsene Wenger a Jose Mourinho ako o jednom z najlepších na svojom poste? Je to smiešne a sú to klamstvá. Nebudeme strácať viac času s pánom Hoenessom debatou o téme, ktorej nerozumie. Mesut ukázal odvahu a statočnosť svojím vyjadrením. Postavil sa za všetkých, s ktorými sa v Nemecku nezaobchádza tak, ako by sa malo. Hoeness nie je schopný čeliť problémom a schováva sa za falošné štatistické údaje," citoval Sögüta portál goal.com.