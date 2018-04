P. Čerešňák sa na MS v hokeji nepredstaví

Slováci zvládli prvý polčas dvojzápasu s Lotyšskom, keď v Michalovciach zvíťazili 4:1.

Michalovce 20. apríla (TASR) - K slovenskej hokejovej reprezentácii sa na pondelňajšom zraze pripoja obranca Christián Jaroš a Tomáš Jurčo. Tréner Craig Ramsay však v príprave na MS nebude môcť počítať s obrancom Petrom Čerešňákom, ktorý šampionát vynechá pre zranenie. Po zápase s Lotyšskom (4:1) to uviedol generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan.



"Christián videl zápas s Lotyšskom, po ktorom prišiel do kabíny pozdraviť chlapcov. K tímu sa pripojí v pondelok v Piešťanoch. Andrej Sekera si doliečuje koleno a vynechá aj sobotný zápas proti Lotyšsku v Poprade. Predpokladáme, že bude hrať v niektorom z budúcotýždňových zápasov. Obranca Peter Čerešňák na MS štartovať nebude," uviedol Šatan. Reprezentantov čakajú počas budúceho týždňa zápasy s Kórejskou republikou a Francúzskom, pred ktorými sa stretnú už v pondelok. Na zraze by nemal chýbať ani útočník Jurčo, ktorý spoluhráčov z reprezentácie navštívil už počas ich pobytu pod Tatrami.



Slováci zvládli prvý polčas dvojzápasu s Lotyšskom, keď v Michalovciach zvíťazili 4:1. V ich zostave chýbal skúsený útočník Ladislav Nagy, ktorý by však mal nastúpiť v sobotňajšom stretnutí v Poprade. Michalovce sa stali 18-tym mestom, ktoré hostilo reprezentačný A-tím SR a zrekonštruovaný štadión na Zemplíne vytvoril Ramsayho družine žičlivé prostredie. "Atmosféra bola výborná. Prvýkrát v tejto sezóne sme hrali pred domácim publikom. Ľudia nás ocenili a myslím si, že aj hráči sa im odmenili výkonom," poznamenal Šatan.