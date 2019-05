P. Sagan 80. v 5. etape Okolo Kalifornie a prišiel o zelený dres

Trojnásobný majster sveta z tímu Bora-hansgrohe zaostal za španielskym víťazom Ivanom Cortinom Garciom (Bahrain Merida) o 4:15 minúty.

Ventura 17. mája (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil v 5. etape na Okolo Kalifornie 80. miesto. Trojnásobný majster sveta z tímu Bora-hansgrohe zaostal za španielskym víťazom Ivanom Cortinom Garciom (Bahrain Merida) o 4:15 minúty. Druhý bol v cieli Maximiliano Richeze (Deceuninck - Quick-Step) z Argentíny pred Kolumbijčanom Sergiom Higuitom (Education First). Ďalší slovenskí pretekári z Bory-hansgrohe Juraj Sagan skončil 83. a Erik Baška bol na 115. priečke.



Piata časť pretekov mala trasu z Pismo Beach do Ventury s celkovou dĺžkou 219,5 km. Peter Sagan sa držal v popredí, ale v poslednom stúpaní mu došli sily a v pelotóne sa postupne prepadol, nabral stratu a už nezasiahol do záverečného šprintérskeho súboja o víťazstvo. V ňom uspel 23-ročný Garcia a pripísal si premiérový triumf v kariére.



V celkovom poradí je na čele domáci Tejay van Garderen z Education First, najlepší Slovák je Juraj Sagan na 55. mieste, Peter je 82. a Baška okupuje 116. priečku. Peter Sagan navyše prišiel aj o zelený dres, keď ho v bodovacej súťaži predstihol Dán Kasper Asgreen z Quick-Stepu.