P. Sagan bude v nedeľu v Trnave obhajovať titul majstra Slovenska

Trnava 26. júna (TASR) - Peter Sagan bude v nedeľu v Trnave obhajovať titul cyklistického majstra Slovenska. Celkovo sa môže stať národným šampiónom v elitnej kategórii siedmykrát, pred vlaňajším triumfom v Plzni sa radoval nepretržite v rokoch 2011 až 2015. Preteky s hromadným štartom na 187 kilometrov odštartujú 30. júna o 12.00 h.



Trojnásobný majster sveta má za sebou podujatie Okolo Švajčiarska, kde rozšíril svoju rekordnú zbierku etapových víťazstiev na sedemnásť, takisto rekordný ôsmykrát získal čierny dres pre víťaza bodovacej súťaže. Po národnom šampionáte naňho čaká Tour de France so začiatkom 6. júla v Bruseli. "Som spokojný s mojím tohtoročným vystúpením na pretekoch Okolo Švajčiarska. Cítim, že moja forma je na úrovni, na akej by mala byť v tejto časti sezóny. Cez víkend sa zameriam na národné majstrovstvá a potom, samozrejme, na jeden z hlavných cieľov sezóny," povedal P. Sagan na oficiálnej stránke svojho tímu Bora-Hansgrohe.



Z tímových kolegov bude mať v pelotón Erika Bašku a brata Juraja, ktorý bol majstrom Slovenska v rokoch 2016 a 2017. Peter Sagan triumfoval vlani v Plzni suverénne po vyše 80-kilometrovom sólovom úniku. Muži elite budú mať v Trnave štart aj cieľ na Hlbokej ulici v centre, pôjdu sa dva vonkajšie a deväť mestských okruhov. Veľký vonkajší okruh má 64 kilometrov a ide cez Špačince, Dolné Dubové, Horné Dubové do Dechtíc a cez Kátlovce naspäť, malý na 18 km vedie do Špačiniec a naspäť, v meste sa pôjde aj po mačacích hlavách.



Na spoločných majstrovstvách SR a ČR v cestnej cyklistike sú vo štvrtok na programe časovky jednotlivcov vo Voderadoch neďaleko Trnavy. Postupne sa predstavia juniorky a ženy (9.00 h, 20,5 km), juniori (10.15 h, 20,5 km), muži do 23 rokov (13.00 h, 41 km) a muži elite (15.15 h, 41 km). V sobotu sa uskutočnia preteky s hromadným štartom medzi juniormi (9.00 h, 128 km) a mužmi do 23 rokov (14.00 h, 156 km), šampionát vyvrcholí v nedeľu elitnou kategóriou (12.00 h, 187 km). Juniorky a ženy sa v pretekoch s hromadným štartom predstavia 7. júla vo Vidnave v Česku.



Program MSR a MČR 2019:

štvrtok 27. júna - časovky jednotlivcov:



09.00 juniorky, ženy na 20,5 km

10.15 juniori na 20,5 km

13.00 muži do 23 rokov na 41 km

15.15 muži elite na 41 km

(Voderady)



sobota 29. júna - preteky jednotlivcov s hromadným štartom:



9.00 juniori na 128 km

14.00 muži do 23 rokov na 156 km



nedeľa 30. júna:



12.00 muži elite na 187 km

(Trnava)