P. Sagan je druhý v 7. etape Okolo Kalifornie: Bolo to chaotické

7. etapa Okolo Kalifornie (Santa Clarita - Pasadena, 126 km):



1. Cees Bol (Hol./Sunweb) 2:53:16 h, 2. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe), 3. Jasper Philipsen (Belg./SAE Team Emirates), 4. Phil Bauhaus (Nem./Bahrain-Merida), 5. Ariel Maximiliano Richeze (Arg./Deceuninck-Quick-Step), 6. Kristoffer Halvorsen (Nór./Ineos), 7. Travis Mccabe (USA/reprezentácia USA), 8. Andrea Peron (Tal./Novo Nordisk), 9. Jens Debusschere (Belg./Kaťuša-Alpecin), 10. Edwin Alcibiad Avila Vanegas (Kol./Israel Cycling Academy) všetci rovnaký čas ako víťaz, ... 102. Erik BAŠKA, 107. Juraj SAGAN (obaja SR-Bora-Hansgrohe) obaja +15:11 min



konečné poradie:



1. Tadej Pogačar (Slov./SAE Team Emirates) 32:55:12 h, 2. Sergio Andres Higuita Garcia (Kol./EF Education First) +16 s, 3. Kasper Asgreen (Dán./Deceuninck-Quick-Step) +17, 4. George Bennett (N. Zél./Jumbo-Visma) +29, 5. Richie Porte (Aus./Trek-Segafredo) +41, 6. Simon Špilak (Slov./Kaťuša-Alpecin) +1:03 min, ... 73. J. SAGAN +59:50, 79. P. SAGAN +1:04:14 h, 108. BAŠKA +1:39:25

Pasadena 19. mája (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe obsadil druhé miesto v záverečnej siedmej etape pretekov Okolo Kalifornie. Po 126 kilometroch zo Santa Clarity do Pasadeny finišoval v špurte jedine za víťazným Holanďanom Ceesom Bolom (Sunweb), tretí bol Belgičan Jasper Phillipsen (SAE Team Emirates).Celkovým víťazom sa stal Slovinec Tadej Pogačar vo farbách SAE Team Emirates o šestnásť sekúnd pred Sergiom Andresom Higuitom z Kolumbie (EF Education First), o ďalšiu sekundu zaostal na konečnej tretej priečke Dán Kasper Asgreen (Deceuninck-QuickStep). P. Sagan sa v bodovacej súťaži umiestnil na druhej pozícii so ziskom 36 bodov, o štyri nestačil na Asgreena, celkovo mu patrila 79. priečka s odstupom 1:04:14 hodiny na Pogačara.uviedol trojnásobný majster sveta na webe bora-hansgrohe.com.Ďalší Slováci a jeho tímoví kolegovia skončili v siedmej etape hlbšie, Erik Baška na 102. a Juraj Sagan na 107. mieste mali manko 15:11 minúty. Celkovo J. Sagan obsadil 73. (+59:50) a Baška 108. priečku (+1:39:25).