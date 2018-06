Sagan vyhral bodovaciu súťaž vo Švajčiarsku, Porte je celkový víťaz

Výsledky 9. etapy - individuálna časovka (Bellinzona - Bellinzona, 34 km):



1. Stefan Küng (Švajč./BMC Racing) 39:44 min., 2. Sören Kragh Andersen (Dán./Sunweb) +19 s, 3. Tejay Van Garderen (USA/BMC Racing) + 23, 4. Maciej Bodnar (Poľ./Bora-hansgrohe) +26, 5. Michael Matthews (Aus./Sunweb), 6. Pawel Sivakow (Rus./Sky) +37, 7. Cameron Meyer (Aus./Mitchelton-Scott), 8. Jakob Fuglsang (Dán./Astana) +38, 9. Nikias Arndt (Nem./Sunweb) +44, 10. Nelson Oliveira (Por./Movistar) +46, ... 88. J. SAGAN +3:45, 120. P. SAGAN (obaja SR/Bora-hansgrohe) 5:10



Celkové poradie:



1. Porte 29:28:05 h, 2. Fuglsang +1:02 min., 3. Quintana +1:12, 4. Enric Mas Nicolau (Šp./Quick-Step) +1:20, 5. Wilco Kelderman (Hol./Sunweb) +1:21, 6. Simon Spilak (Slov./Katuša-Alpecin) +1:47, 7. Sam Oomen (Hol./Sunweb) +1:52, 8. Steven Kruijswijk (NHol./Lotto NL-Jumbo) +1:59 9. Diego Ulissi (Tal./UAE Team Emirates) +2:27, 10. Arthur Vichot (Fr./FDJ Cycling Team) +2:41, ... 76. P. SAGAN 1:00:17, 125. J. SAGAN 1:41:56



Poradie v bodovacej súťaži:



1. Peter Sagan 26 b., 2. Matthews 26; 3. Sören Kragh Andersen (Dán./Sunweb) 21, 4. Willem Jakobus Smit (JAR/Kaťuša-Alpecin) 21, 5. Calvin Watson (Austr./Aqua Blue Sport) 19, 6. Küng 18



Bellinzona 17. júna (TASR) - Švajčiarsky cyklista Stefan Küng z tímu BMC Racing sa stal víťazom záverečnej 9. etapy Okolo Švajčiarska. V individuálnej časovke na 34 km v okolí mesta Bellinzona triumfoval časom 39:44 min. Druhé miesto obsadil Dán Sören Kragh Andersen (Sunweb) so stratou 19 sekúnd, tretí skončil Američan Tejay van Garderen (+23 s).Celkovým víťazom podujatia je Austrálčan Richie Porte z tímu BMC, v časovke mu na to stačilo aj 14. miesto.citovala agentúra DPA Porteho, ktorý si počas minuloročnej Tour de France zlomil pri páde panvu a kľúčnu kosť. Na druhé miesto v celkovej kvalifikácii sa posunul Dán Jakob Fuglsang (Astana), Kolumbijčan Nairo Quintana (Movistar) obsadil konečné tretie miesto.Slovák Peter Sagan (Bora - hansgrohe) obhájil čierny dres pre víťaza bodovacej súťaže z vlaňajška a celkovo ho získal siedmykrát v kariére. Spolu s Austrálčanom Michaelom Matthewsom (Sunweb) dosiahli síce rovnaký počet 26 bodov, no Sagan vyhral jednu etapu a to rozhodlo v jeho prospech. Trojnásobný majster sveta odjazdil časovku v pokojnom tempe, obsadil 120. miesto a na víťaza stratil 5:10 min. Celkovo patrí petrovi Saganovi 76. pozícia. Juraj Sagan prišiel v časovke do cieľa na 88. priečke so stratou 3:45 a v generálnej klasifikácii obsadil 125. miesto.