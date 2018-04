P. Sagan pred Paríž-Roubaix: Urobím, čo bude v mojich silách

Quick-Step vyšle rovnakú zostavu aj do Francúzska a silu chce pretaviť na ďalšie prestížne prvenstvo.

Paríž 6. apríla (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan sa pokúsi na klasike Paríž - Roubaix zlepšiť svoje doterajšie najlepšie umiestnenie z roku 2014, keď skončil šiesty. V nedeľu bude chcieť nadviazať na úspech spred dvoch týždňov, keď zvíťazil na podujatí Gent - Wevelgem.



Na 116. ročníku "Pekla severu" z Compiegne do Roubaix (257 kilometrov) čaká na jazdcov 29 úsekov s nevyspytateľnými dlažobnými kockami. Vlani sa z víťazstva tešil Saganov belgický rival Greg Van Avermaet (BMC), slovenský líder tímu Bora - hansgrohe obsadil vinou dvoch defektov až 38. miesto.



Medzi pretekmi Gent - Wevelgem a Paríž - Roubaix sa konala klasika Okolo Flámska, Sagan na nej skončil na šiestej pozícii, triumfoval Holanďan Niki Terpstra (Quick-Step Floors). "Boli to veľmi ťažké a rýchle preteky. Tímy Quick-Step, Sky a BMC nastavili vysoké tempo. Som so sebou spokojný a takisto aj s mojimi tímovými kolegami. V závere som sa chcel dostať úplne dopredu, ale sám som to nedokázal. Napriek všetkému som dobre naladený a teším sa Paríž - Roubaix," povedal 28-ročný Sagan na svojej stránke.



V rozhovoroch po súťaži spomenul aj neochotu ďalších cyklistov spolupracovať s ním: "Quick-Step disponuje skvelým tímom, majú mnoho výborných jazdcov na vysokej úrovni, preto môžu hrať s toľkými kartami. Z ich pohľadu absolvovali úžasné preteky. Obávam sa však, že ostatné tímy nepochopili situáciu a nespolupracovali. Nie som to iba ja, koho potrebujú zdolať. Prečo nie sme schopní spojiť sa proti Quick-Stepu. Pokiaľ to takto pôjde ďalej, bude Quick-Step víťaziť na všetkých klasikách. V pelotóne je nás proti nim asi 200." Belgičan Tom Boonen, ktorý ukončil profesionálnu kariéru minulý rok a na Paríž - Roubaix uspel štyrikrát, nesúhlasil so Saganovou kritikou na adresu ostatných jazdcov v pelotóne. "Nedostatok spolupráce? Zakaždým visí na niekoho kolese. Nemyslím si, že Sagan by mal rozprávať o nedostatku spolupráce, on sa vždy začne ťahať a snaží sa profitovať z práce iných tímov. Nie je na tom nič zlé, ale potom by sa nemal sťažovať," citoval Boonena portál cyclingnews.com.



Quick-Step vyšle rovnakú zostavu aj do Francúzska a silu chce pretaviť na ďalšie prestížne prvenstvo. Okrem Terpstru budú jeho farby hájiť Tim Declercq, Philippe Gilbert, Iljo Keisse, Yves Lampaert, Florian Senechal a Zdeněk Štybar. P. Saganovi budú v drese Bora - hansgrohe pomáhať brat Juraj, Marcus Burghardt, Andreas Schillinger, Maciej Bodnar, Daniel Oss a Rüdiger Selig. "Veľa bude záležať na podmienkach na trati, na vetre či tímovej spolupráci. V hre je veľa cyklistov a myslím si, že to nebude len o nás a o tíme Quick-Step. Cítim sa dobre a urobím všetko, čo bude v mojich silách," povedal trojnásobný majster sveta podľa portálu velonews.com.