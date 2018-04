P. Sagan triumfoval na pretekoch Paríž - Roubaix

1. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) 5:54:06 h, 2. Silvan Dillier (Švaj./AG2R) rovnaký čas, 3. Niki Terpstra (Hol./Quick-Step Floors) +57 s, 4. Greg Van Avermaet (Belg./BMC) +1:34, 5. Jasper Stuyven (Belg./Trek-Segafredo), 6. Sep Vanmarcke (Belg./EF Education First-Drapac p/b Cannondale) obaja rovnaký čas, 7. Nils Politt (Nem./Kaťuša-Alpecin) +2:31, 8. Taylor Phinney (USA/EF Education First-Drapac p/b Cannondale), 9. Zdeněk Štybar (ČR/Quick-Step Floors), 10. Jens Debusschere (Belg./Lotto Soudal) všetci rovnaký čas

Víťazi Paríž - Roubaix v rokoch 2008 – 2018:



2008 Tom Boonen (Belg./Quick-Step)



2009 Boonen



2010 Fabian Cancellara (Švaj./Saxo Bank)



2011 Johan Vansummeren (Belg./Garmin-Cervelo)



2012 Boonen



2013 Cancellara



2014 Niki Terpstra (Hol./Omega Pharma-Quick Step)



2015 John Degenkolb (Nem./Giant-Alpecin)



2016 Mathew Hayman (Aus./Orica-GreeneEDGE)



2017 Greg van Avermaet (Belg./BMC Racing)



2018 PETER SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe)

Peter Sagan na Paríž - Roubaix:



2010 nedokončil (Liquigas-Doimo)



2011 86. miesto (Liquigas-Cannondale)



2014 6. miesto (Cannondale)



2015 23. miesto (Tinkoff-Saxo)



2016 11. miesto (Tinkoff)



2017 38. miesto (Bora)



2018 1. miesto

Roubaix 8. apríla (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan triumfoval na treťom monumente sezóny, 116. ročníku Paríž - Roubaix. Jazdec stajne Bora-Hansgorhe dotiahol do úspešného konca únik, ktorý odštartoval 54 km pred cieľom. Pre trojnásobného majstra sveta je to prvé víťazstvo na "Pekle severu" a druhé na takzvaných monumentoch. Doteraz jediné dosiahol na Okolo Flámska v roku 2016.Sagan zvládol 257 km dlhú "kráľovnú klasík" z Compiegne do Roubaix za 5:54:06 h a triumf spečatil v špurtérskom súboji dvojice na velodróme. V dramatickom finiši zdolal Švajčiara Silvana Dilliera z AG2R. Tretí skončil s odstupom 56 sekúnd Holanďan Niki Terpstra z Quick-Step Floors.povedal Sagan v prvom televíznom rozhovore.Cyklisti mali v nedeľu pred sebou 257 km dlhú trať, na ktorej síce neboli výraznejšie stúpania, no až dvadsaťdeväť pasáží na dlažobných kockách, pavé, s celkovou dĺžkou 55 km. Prvý prišiel na rad po 93 km, najťažšie, päťhviezdičkové úseky na mačacích kockách boli Trouée d'Arenberg (dlhý 2,4 km), Mons-en-Pévele (3 km) a Carrefour de l'Arbre (2,1 km), ktorý bol na pláne približne 17 kilometrov pred tradičným finišom na velodróme v Roubaix. Pretekári jazdili na náročnom teréne na špeciálne upravených bicykloch. Vyšlo aspoň počasie, keďže bolo pod mrakom, no nepršalo a cesty boli prevažne suché.Štart "Kráľovnej klasík" bol podľa očakávania hektický a od úvodu sa množstvo pretekárov snažilo dostať do úniku. Na čele pelotónu však nasadili vysoké tempo najmä jazdci Bory a Quick-Stepu a dlho nikomu nedovolili výraznejšie uniknúť. Podarilo sa to až po 50 km, keď sa na čele spojili dve menšie skupinky a sformovala sa deviatka v zložení Sven Erik Byström (SAE Team Emirates), Silvan Dillier (AG2R), Marc Soler (Movistar), Ludovic Robeet a Jimmy Duquennoy (obaja Aqua Protect), Jelle Wallays (Lotto Soudal), Geoffrey Soupe (Cofidis), Gatis Smukulis (Delko) a Jay Robert Thomson (Dimension Data). Pelotón postupne ubral z tempa a tak si lídri onedlho vytvorili vyše sedemminútový náskok. Po prvom úseku pavé v Troisvilles prišlo k hromadnému pádu a pelotón sa rozdelil na dve časti. V zadnej zostali napríklad Greg van Avermaet a Marcel Kittel, na čele prvej udával tempo Quick-Step, nechýbali v nej Peter a Juraj Saganovci.Na nasledujúcich štyroch úsekoch na kockách prišlo k ďalším pádom, Oliver Naesen a Gianni Moscon mali zase defekt. Náskok vedúcej skupiny sa 130 km pred cieľom scvrkol pod päť minút, na méte 100 km to bolo už len 2:30 min. V pelotóne medzitým prišlo k ďalšiemu hromadnému pádu a austrálsky tím Mitchelton Scott stratil dvoch jazdcov. Hlavný balík mal aj preto pred príchodom do povestného Arenberského lesa (95 km pred cieľom) už len okolo 50 jazdcov, z pôvodného úseku na čele zostala už len pätica Byström, Wallays, Dillier, Smukulis a Soler. V lese zaútočili z pelotónu Gilbert s Teunissenom a vypracovali si asi 20-sekundový náskok, za nimi ťahali jazdci Bory, Treku a BMC, ktorým sa podarilo stiahnuť manko a tak ostali všetci favoriti pokope. Podobne dopadli aj pokusy Zdenka Štybara, Tonyho Martina či Van Avermaeta.Potom však prišla veľká chvíľa Petra Sagana, ktorý zaútočil 54 km pred cieľom a dokázal sa odlepiť od zvyšku balíka. Čoskoro sa "dolepil" na štvoricu z pôvodného úniku dňa a išiel na čelo. Medzitým prišlo v balíku k pádu, po ktorom skončili tvrdo na zemi napríklad Martin, či Alexander Kristoff. Sagan nasadil parádne tempo a onedlho mal na čele až minútový náskok, 30 km pred cieľom mu zostal v háku už len Dillier, skupina prenasledovateľov s Nikim Terpstrom a van Avermaetom strácala okolo minúty. Slovenský reprezentant nepoľavil ani keď si musel za jazdy opraviť problém s riadidlami a išiel si po víťazstvo na slávnej klasike. Na záverečnom päťkovom úseku pavé 17 km pred koncom mala vedúca dvojica náskok už 1:15 min.Nezastavili ich ani ďalšie dva úseky pavé, štvorica prenasledovateľov Terpstra, Vanmarcke, Van Avermaet a Stuyven strácala aj šesť km pred koncom asi minútu a tak bolo jasné, že o triumf sa pobijú len Sagan a Dillier. Šprintérske kvality favorizovali slovenského pretekára, no po 257 km sa mohlo stať čokoľvek. Na velodróme obaja taktizovali, Sagan sa viezol v háku, asi sto metrov pred cieľom však zaútočil a premiérovo v kariére vyhral Paríž - Roubaix.výsledky 116. ročníka Paríž - Roubaix (Compiegne - Roubaix, 257 km):