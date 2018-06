P-T-S s najlepšími kladivármi sveta: Prídu aj Sotomayor a Železný

Z popredných slovenských atlétov budú mať fanúšikovia možnosť vidieť v akcii aj chodca Mateja Tótha, šprintéra Jána Volka, kladivárku Martinu Hrašnovú či bežkyňu Ivetu Putalovú.

Bratislava 20. júna (TASR) - V Šamorínskom športovom komplexe sa v piatok 29. júna uskutoční 53. ročník atletického mítingu P-T-S. Na podujatí sa predstavia športovci z 29 krajín sveta, najkvalitnejšie obsadenie bude mať kladivárska súťaž so Slovákom Marcelom Lomnickým.



"Preteky beriem ako súčasť prípravy na majstrovstvá Európy. Som v dobrej forme, chcel by som hodiť svoje sezónne maximum a prekonať 77 metrov. Tiež by som sa chcel posunúť vyššie vo svetovom rebríčku. Verím, že príde čo najviac fanúšikov a ukážem im, že aj na Slovensku sa dá hádzať ďaleko a môžem súperiť s tými najlepšími," povedal Lomnický na stredajšej tlačovej konferencii.



Okrem 30-ročného rodáka z Nitry sa v tejto disciplíne predstavia aj traja zo štyroch najlepších kladivárov tohtoročných svetových tabuliek - Poliaci Pawel Fajdek s Wojciechom Nowickim a takisto Bence Halász z Maďarska.



Z popredných slovenských atlétov budú mať fanúšikovia možnosť vidieť v akcii aj chodca Mateja Tótha, šprintéra Jána Volka, kladivárku Martinu Hrašnovú či bežkyňu Ivetu Putalovú. "Budem bežať 400-ku aj napriek tomu, že som na nej pre zdravotné problémy dlho neštartovala. Chcem sa hlavne pozerať na seba a na svoj výkon, súperky nie sú teraz pre mňa podstatné. Pred P-T-S ma čaká ešte 'štvrťka' v Belgicku. Chcem sa ukázať v čo najlepšom svetle a potešiť ľudí, ktorí si nájdu cestu do Šamorína," uviedla Putalová.



Míting podporia svojou účasťou aj legendárny kubánsky skokan do výšky Javier Sotomayor a stále aktuálny držiteľ svetového rekordu v hode oštepom Čech Jan Železný. "Som presvedčený, že zažijeme výnimočný večer. Verím, že nám bude priať aj počasie a diváci si užijú súperenie slovenských atlétov so športovcami svetového mena. Určite k tomu prispeje aj prítomnosť atletických legiend," vyhlásil riaditeľ pretekov a generálny riaditeľ Slovenského atletického zväzu (SAZ) Vladimír Gubrický.



V hlavnom programe, ktorý odvysiela aj RTVS v priamom prenose, bude od 19.00 h dvanásť disciplín – osem mužských (100 m, 1500 m, 400 m prek., výška, trojskok, oštep, 3000 m chôdza a kladivo ako súčasť prestížneho seriálu IAAF Hammer Throw Challenge) a štyri ženské (400 m, 800 m, 100 m prek., diaľka). V národnom programe budú tri prémiové disciplíny – kladivo a chôdza žien na 3000 m, beh mužov na 5000 m.