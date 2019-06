Pačinda bude v nasledujúcej sezóne hosťovať v Korone Kielce

Pačinda prišiel do Plzne vlani na jeseň, zasiahol do 11 duelov a strelil jeden gól.

Plzeň 29. júna (TASR) - Slovenský futbalový stredopoliar Erik Pačinda odchádza z Viktorie Plzeň na ročné hosťovanie do poľského klubu Korona Kielce. Tridsaťročný bývalý hráč Dunajskej Stredy už neodcestoval s Plzňou ani na sústredenie do Rakúska.



"S ohľadom na obrovskú konkurenciu v stredovej formácii, hráčov vek a menšiu vyťaženosť, sme sa rozhodli Erika uvoľniť na hosťovanie. Je pre neho dôležité, aby pravidelne nastupoval. Želáme mu, aby sa mu v poľskej lige darilo," povedal pre oficiálny web Plzne jej generálny manažér Adolf Šádek.



