Pačinda necestuje s Plzňou na sústredenie do Rakúska

Plzeň 26. júna (TASR) - Český futbalový klub FC Viktoria Plzeň už pravdepodobne nepočíta so službami slovenského krídelníka Erika Pačindu. Tridsaťročný bývalý hráč Dunajskej Stredy sa nenachádza na 26-člennej súpiske, ktorá cestuje na sústredenie do Rakúska.



"Na sústredení chceme doladiť šírku kádra. Môže sa stať ešte niekoľko vecí, ale po návrate zo sústredenia chceme byť pripravení," uviedol asistent trénera Marek Bakoš. Práve bývalý slovenský reprezentant a dlhoročný útočník Plzne po tohtoročnom ukončení profesionálnej kariéry prijal ponuku robiť asistenta hlavnému trénerovi Pavlovi Vrbovi.



Okrem Pačindu klub neráta ani so službami Milana Petrželu a Tomáša Hájka. Informáciu priniesol portál idnes.cz.