Packa sa stal novým trénerom hádzanárok SR

Bratislava 25. júna (TASR) - Ján Packa je nový tréner slovenskej reprezentácie hádzanárok. S predstaviteľmi Slovenského zväzu hádzanej (SZH) sa dohodol na zmluve do konca júna 2020. Vo funkcii nahradil Dušana Poloza, ktorý skončil po piatich rokoch na lavičke slovenského tímu začiatkom júna po neúspešnej kvalifikácii ME 2018.



"Chcem sa poďakovať vedeniu SZH, že ma oslovilo s touto ponukou. Som optimista, že sa nám podarí s reprezentáciou postúpiť na vrcholné podujatie," povedal 66-ročný Packa. Ten už v minulosti viedol národný tím slovenských hádzanárok v rokoch 1997 a 1998. V uplynulej sezóne priviedol hádzanárky Iuventy Michalovce k obhajobe majstrovského titulu, teraz bude pôsobiť výhradne pri národnom tíme. Jeho asistentom bude bývalý spolupracovník a kouč z Iuventy František Urban.



Packa je bývalý skvelý brankár, počas aktívnej kariéry reprezentoval Československo. Zúčastnil sa na MS 1974, 1978 i na OH 1976. V rokoch 1975, 1976 a 1978 sa stal najlepším hádzanárom Slovenska, v roku 1976 aj najlepším hádzanárom ČSSR. Trénoval niekoľko ďalších mužských a ženských klubových výberov doma i v zahraničí. "Chceme hrať modernú rýchlu hádzanú, ako sa hrá vo svete. K tomu budem hľadať do reprezentácie vhodné typy," vyhlásil Packa.



Slovenské hádzanárky sa v prvej fáze kvalifikácie MS 2019 stretnú v 1. skupine s Kosovom, Ukrajinou a Izraelom. "Je to hrateľná skupina, s Ukrajinou si to rozdáme o prvé miesto a v súbojoch s ďalšími dvoma súpermi budeme favoritom," tvrdí Packa. Zo štyroch štvorčlenných skupín postúpia do druhej fázy (baráže o MS v Japonsku) víťazi a najlepší tím z druhých miest. Baráž sa bude hrať v júni nasledujúceho roka. Slovenky štartovali na MS ešte v roku 1995 v Rakúsku a Maďarsku, kde obsadili 12. miesto. Na vrcholnom podujatí sa zatiaľ naposledy predstavili na ME 2014 v Chorvátsku a Maďarsku.