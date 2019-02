Pacquiao radí synovi, aby nešiel v jeho šľapajach: Nepotrebuje boxovať

Štyridsaťročný Pacquiao a jeho žena sa už dávnejšie rozhodli, že nebudú mať v dome žiadne rukavice a výstroj.

Manila 20. februára (TASR) - Filipínsky boxer Manny Pacquiao by bol rád, keby jeho syn Jimuel nešiel v otcových šľapajach. Slávny pästiar, ktorý ako jediný získal tituly majstra sveta vo ôsmich rôznych hmotnostných kategóriách, vyzval svojho 19-ročného potomka, aby sa vyhýbal ringu.



Štyridsaťročný Pacquiao a jeho žena sa už dávnejšie rozhodli, že nebudú mať v dome žiadne rukavice a výstroj. Svojho syna Emmanuela juniora, prezývaného Jimuel, sa snažia presvedčiť, aby si našiel inú cestu a vyhol sa tomuto náročnému športu. Mladíka to však k boxu láka. Video z nedávneho exhibičného duelu zavesené na Facebooku ukázalo, že Jimuel poslal svojho súpera k zemi podobným štýlom, ako zvykol knokautovať protivníkov jeho otec. Pacquiaova manželka sa údajne pri prezretí videa rozplakala.



"Bolí ma, že boxuje, pretože viem, aký je to náročný šport. Povedal som mu, že k boxu som sa dostal len preto, že sme boli chudobní. Vravel som mu - ty nepotrebuješ boxovať," prezradil legendárny Filipínec. Jimuel sa však nechce boxu vzdať: "Povedal mi, že je to pre neho rovnaká vášeň, ako pre mňa. Chce reprezentovať svoju krajinu ako športovec," dodal podľa AFP.