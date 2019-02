Pálffyho potešilo zaradenie do Siene slávy IIHF: Je to obrovská pocta

Elitný krídelník trikrát štartoval na ZOH, v roku 1994 bol v Lillehammeri najproduktívnejší hráč turnaja. Z MS má jednu zlatú a jednu striebornú medailu, v 2005 bol opäť na čele produktivity.

Skalica 25. februára (TASR) – Žigmund Pálffy berie zaradenie do Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) ako ocenenie za dlhoročnú prácu. Majster sveta z roku 2002 to uviedol pre TASR na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Skalici, kde pôsobí ako poslanec.



"Zo začiatku som bol trošku prekvapený, ale je to pre mňa obrovská pocta. Som veľmi rád, že moja dlhoročná práca pri hokeji nebola zbytočná. Som nadšený," vyznal sa bývalý slovenský reprezentant, ktorý zanechal v medzinárodnom hokeji výraznú stopu. Elitný krídelník trikrát štartoval na ZOH, v roku 1994 bol v Lillehammeri najproduktívnejší hráč turnaja. Z MS má jednu zlatú a jednu striebornú medailu, v 2005 bol opäť na čele produktivity.



Okrem Pálffyho sa zo Slovákov dočká rovnakej pocty aj Miroslav Šatan. "Dozvedel som sa, že je to iba po piaty raz, keď toto ocenenie získajú dvaja hokejisti z jedného štátu, čo je tiež pre nás výnimočná situácia. Miro je jednoducho legenda slovenského hokeja, tam nie je o čom rozprávať. Bol pri všetkých štyroch medailách, ktoré Slovensko na svetových šampionátoch získalo. Toto ocenenie mu jednoznačne patrí," zložil Pálffy poklonu svojmu bývalému kolegovi z reprezentácie.



Okrem Slovákov ocenia Švéda Jörgena Jönssona, Kanaďanku Hayley Wickenheiserovú a Američana Mikea Modana. "Teším sa na stretnutie s Modanom, s ktorým sme bojovali na ľadových plochách v NHL. Som rád, že sa s ním opäť stretnem a pokecáme spolu." Ocenených uvedú do Siene slávy IIHF počas májových MS na Slovensku. Okrem nich získa cenu Paula Loicqa in memoriam Američan Jim Johansson a ocenia aj Bulhara Konstantina Michajlova. Slávnostný akt je na programe v záverečný deň šampionátu pred zápasmi o medaily. "Je to pre mňa špeciálna pocta, že sa odovzdanie uskutoční v Bratislave na Slovensku. Veľmi sa na toto odovzdávanie teším," dodal Pálffy.



V NHL odohral za kluby New York Islanders, Los Angeles Kings a Pittsburgh Penguins celkovo 708 zápasov a získal 732 bodov. Po odchode z profiligy v roku 2006 si dal pre zdravotné problémy od hokeja ročnú prestávku, po ktorej sa na päť sezón upísal rodnej Skalici. Na Záhorí odohral 223 duelov v základnej časti, v ktorých nazbieral 384 bodov. Ďalších 49 stretnutí pridal v play off, kde dosiahol 78 bodov. V sezóne 2009/10 dotiahol Skalicu až do finále play off, keď v rozhodujúcom stretnutí semifinálového stretnutia strelil víťazný gól v predĺžení. Kariéru ukončil v roku 2013.