Panarin Rusku na MS nepomôže, nechce riskovať zranenie

Bratislava 11. mája (TASR) - Ruský hokejista Artemij Panarin nepomôže národnému tímu na MS na Slovensku. Elitnému krídelníkovi sa skončila zmluva v Columbuse a nechce na šampionáte riskovať zranenie, ktoré by mohlo ohroziť dôležité letné rokovania o novom kontrakte v NHL.



Panarinovi sa skončila klubová sezóna po tom, ako vypadol s Blue Jackets v 2. kole play off s Bostonom 2:4 na zápasy. Tréner zbornej Iľja Vorobjov však dobre poznal jeho situáciu a tak na neho nečakal - na šampionátovú súpisku zapísal 14 útočníkov. "Hovorili sme s Panarinom. Je excelentný hokejista, pre národné mužstvo toho veľa urobil. Je však bez kontraktu. Momentálne sme naplnili kvótu pre útočníkov, no dvere do národného tímu sú pre neho otvorené," uviedol Vorobjov pre ruské médiá.



Dvadsaťsedemročný krídelník už zamieril na dovolenku. V sobotu zavesil na instagram fotografiu z pláže, ku ktorej pridal komentár: "Je čas na relax. Národnému tímu želám veľa šťastia." Panarin sa do Columbusu pravdepodobne nevráti a bude si vyberať z ponúk na letnom trhu s voľnými hráčmi. To isté zrejme platí aj o jeho hviezdnom spoluhráčovi Sergejovi Bobrovskom, ruský brankár už ponúkol na predaj svoj luxusný apartmán v Columbuse.