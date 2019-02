Paralympionik Haraus v obrovskom slalome získal zlato

Haraus vo Veysonnaz získal už tretie zlato.

Veysonnaz 8. februára (TASR) - Slovenský paralympionik Miroslav Haraus s navádzačom Marošom Hudíkom získali zlato v obrovskom slalome Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní zrakovo znevýhodnených vo švajčiarskom Veysonnaz. V piatkových pretekoch triumfovali časom 1:59,75 min pred krajanmi Marekom Kubačkom s navádzačkou Máriou Zaťovičovou (+1,82 s). Haraus vo Veysonnaz získal už štvrté zlato, keď v triumfoval v stredajších dvoch super-G, resp. aj vo štvrtkovom super-G.



"Výkonnostne som na tom momentálne asi najlepšie. Škoda, že to takto nevychádzalo na majstrovstvách sveta, ale som šťastný, že sa mi podarilo zase zvíťaziť a je to štvrté zlato. Som veľmi šťastný,“ povedal hneď po pretekoch Haraus, ktorý už do druhého kola išiel s najlepším časom po 1. kole. "Keď štartujeme po prvom kole prví, je to stres, ale bola dobrá trať, veril som si a išiel som za víťazstvom,“ dodal 33-ročný Haraus, ktorý absolvoval už štyri ZPH. Vo Vancouveri získal dve bronzové medaily, v Soči jednu striebornú a v Pjongčangu vybojoval bronz v super-G a zlato v superkombinacii, čo bol jeho najväčší úspech v športovej kariére.