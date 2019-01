Minulý rok môžeme označiť za najúspešnejší, bilancoval Riapoš

Vlani získali paralymionici SR dovedna 35 medailí. Jedenásť z nich vybojovali zjazdári na zimných paralympijských hrách v kórejskom Pjongčanu, z toho šesť zlatých.

Bratislava 18. januára (TASR) - Slovenský paralympijský šport má za sebou mimoriadne úspešný rok 2018. Vlani získali slovenskí reprezentanti dovedna 35 medailí. Jedenásť z nich vybojovali zjazdári na zimných paralympijských hrách v kórejskom Pjongčanu, z toho šesť zlatých.



"Rok 2018 môžeme právom označiť za najúspešnejší v histórii, nielen zo športového, ale aj organizačného pohľadu. Podarilo sa nám získať tridsaťpäť medailí na významných podujatiach. Myslím si, že sa zapíše aj vďaka úspešnosti mnohých projektov. Našou ambíciou je každoročne sa zlepšovať a k tomu robíme veľa opatrení, budeme v tom pokračovať aj v roku 2019," povedal na piatkovom brífingu prezident Slovenského paralympijského výboru (SPV) Ján Riapoš.



Najvýraznejšie vynikla spomedzi Slovákov lyžiarka Henrieta Farkašová s navádzačkou Natáliou Šubrtovou, ktoré si z Pjongčangu doviezli štyri zlaté a jednu striebornú medailu. Jej výkony neunikli ani pozornosti zahraničných odborníkov, keď ju nominovali do užšieho finále ocenenie Laureus World Sport Awards v kategórii zdravotne znevýhodnených športovcov. "Je to najprestížnejšia medzinárodná anketa. Nominantov vyberajú jednotlivé národné organizácie. Medzinárodný olympijský výbor na základe dvoch stoviek jednotlivých výborov zaradil Farkašovú do finálovej šestky. Ide o historický moment, pred ňou sa to podarilo zo Slovákov iba Daniele Hantuchovej a inému paralympionikovi Jakubovi Krakovi. Na galavečere v Monacu bude v spoločnosti napríklad Djokoviča, Halepovej či Hamiltona," uviedol Riapoš.



Tento rok bude pre pretekárov veľmi dôležitý. Už v nasledujúci víkend sa začnú majstrovstvá sveta v zjazdovom lyžovaní. "Hostia ich dve krajiny Slovinsko a Taliansko. Samozrejme, najväčšie nádeje vkladáme do Henriety Farkašovej, Jakuba Kraka a Miroslava Harausa, ale tajným tromfom bude Marek Kubačka, ktorý ukazuje veľmi dobrú formu," povedal Riapoš a dodal: "Hneď potom nás čakajú MS v curlingu, Slovensko sa vlani dostalo do A-kategórie, takže okrem medailí sa budeme snažiť aj o kvalifikáciu na ZPH 2022 do Pekingu. Pre letné športy je rok dôležitý najmä z pohľadu budúcoročnej paralympiády v Tokiu."