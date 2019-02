Paralympionik Haraus po troch medailách z MS: Išli sme aj cez bolesť

Napriek problematickejšej druhej časti MS zhodnotil 33-ročný Haraus svoje účinkovanie pozitívne.

Bratislava 6. februára (TASR) - Slovenský paralympionik Miroslav Haraus s navádzačom Marošom Hudíkom získali na majstrovstvách sveta v zjazdovom lyžovaní zdravotne znevýhodnených tri medaily v kategórii zrakovo znevýhodnených. V slovinskej Kranjskej Gore skončili v slalome druhí, v talianskom rezorte Sella Nevea obsadili v super G a super kombinácii tretie miesta.



"Preteky a môj výkon ovplyvňovali rôzne faktory, čo sa aj prejavilo na výsledkoch. Technické disciplíny boli fajn, pretože bolo skvelé počasie a organizátori pripravili podložku, ktorá mi vyhovovala, takže sa mi dobre pretekalo," povedal Haraus o slovinskej časti šampionátu. V Taliansku ho zastihli zdravotné problémy v podobe bolestí chrbta. Napriek tomu dokázal vybojovať dve medaily: "Vyzerá to tak, že to boli problémy z mäkkej postele, našťastie sme mali niekoľko dní na oddych, kde som regeneroval."



Napriek problematickejšej druhej časti MS zhodnotil v tlačovej správe 33-ročný Haraus svoje účinkovanie pozitívne: "Išli sme tam s tým, že máme natrénované a spravíme dobrý výsledok. Pokiaľ ma nezaskočili zdravotné problémy, ktoré som sa snažil eliminovať a tlmiť tabletkami. Išli sme do jazdy aj cez bolesť, ale keď je tam adrenalín, človek ju až tak necíti a keď získame medailu, sme šťastní."