Podľa platných pravidiel môžu kluby hráčov preradiť do rezervných tímov len dočasne a zo športových dôvodov.

Paríž 23. januára (TASR) - Francúzsky futbalový klub Paríž Saint-Germain musí zaradiť Adriena Rabiota späť do A-tímu. Právna komisia Ligue 1 tak vyhovela sťažnosti 23-ročného stredopoliara, ktorého vedenie PSG preradilo do štvrtoligového "béčka" po tom, čo v decembri 2018 odmietol podpísať nový kontrakt s lídrom francúzskej ligy.



Podľa platných pravidiel môžu kluby hráčov preradiť do rezervných tímov len dočasne a zo športových dôvodov, uviedla agentúra AFP.



Rabiotovi vyprší zmluva s PSG na konci prebiehajúcej sezóny a následne by mohol ako voľný hráč posilniť úradujúceho španielskeho majstra FC Barcelona.