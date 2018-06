Pastore prestúpil z PSG za 24,5 milióna eur do AS Rím

Pastore je treťou letnou posilou rímskeho klubu, ktorý predtým podpísal zmluvy s Davide Santonom a Nicolom Zaniolom.

Rím 26. júna (TASR) - Novou posilou talianskeho futbalového klubu AS Rím sa stal Argentínčan Javier Pastore, ktorý prichádza za 24,5 milióna eur z Paríža St. Germain.



Dvadsaťdeväťročný ofenzívny stredopoliar podpísal s vedením AS päťročný kontrakt. Pastore sa na Apeninský polostrov vracia po siedmich rokoch, predtým strávil dve sezóny v drese Palerma, odkiaľ v roku 2011 prestúpil do PSG.



"Počas mojej kariéry som už uzavrel zmluvy s veľa hráčmi, ale Javier patrí k tým najtalentovanejším," povedal podľa agentúry AP športový riaditeľ AS Rím Monchi.



Pastore je treťou letnou posilou rímskeho klubu, ktorý predtým podpísal zmluvy s Davide Santonom a Nicolom Zaniolom. Tí prišli do AS z Interu Miláno za belgického reprezentanta Radju Nainggolana.



Nainggolan podpísal s Interom štvorročný kontrakt a stretne sa v Miláne s bývalým kormidelníkom Ríma Lucianom Spallettim.