Pátrací tím našiel vrak lietadla, na palube ktorého bol Sala

Londýn 3. februára (TASR) - Špeciálny pátrací tím našiel vrak lietadla, na palube ktorého bol argentínsky futbalista Emiliano Sala. Informoval o tom portál bbc.com. Lietadlo zmizlo z radarov 21. januára nad Lamanšským prielivom. Sala mal prestúpiť do waleského klubu Cardiff City za rekordných 15 miliónov libier.



Oficiálne pátranie po Salovi a pilotovi malého lietadla Davidovi Ibbotsonovi záchranári bezúspešne ukončili po troch dňoch. V stredu vyplavilo more na francúzskom pobreží časti sedadla, ktoré pravdepodobne pochádzajú zo zmiznutého stroja. Sala cestoval do Cardiffu z Nantes.