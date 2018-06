Držiteľ Zlatej lopty P. Nedvěd nastúpil za synov tím: Prehrali

V základnej zostave hral spolu so svojim synom Pavlom Nedvědom mladším.

Skalná 2. jún (TASR) - Držiteľ Zlatej lopty z roku 2003 Pavel Nedvěd nastúpil v sobotu za český klub FK Skalná, kde začínal so svojou úspešnou futbalovou kariérou. V zápase 1. B triedy proti TJ Baník Královské Poříčí "B" (1:4) hral dnes už 45-ročný bývalý skvelý stredopoliar Juventusu Turín v základnej zostave spolu so svojim synom Pavlom Nedvědom mladším.



"Mrzí ma, že sme nevyhrali, pretože sme chceli potešiť domácich fanúšikov. No i napriek tomu si myslím, že sa táto akcia podarila a vyšlo nám aj počasie. Zahrali sme si futbal a až na výsledok to bolo výborné," povedal podľa portálu idnes.cz "Grande Paolo".