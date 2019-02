Peter FIEBER: Mrzí ma, že tréneri mojej generácie už nie sú v móde

Krásne spomienky na MS v Taliansku

Bratislava 9. februára (Teraz.sk) – V sobotu 16. februára sa po 69-dňovej zimnej prestávke opäť otvoria brány štadiónov našej najvyššej futbalovej súťaže. Do televízneho štúdia TABLET.TV sme si preto pozvali niekdajšieho skvelého obrancu, bývalého československého i slovenského reprezentanta, dnes trénera na voľnej nohe Petra Fiebera. S 54-ročným odchovancom bratislavského Interu sme sa rozprávali o tom najzaujímavejšom, čo sa vo Fortuna lige počas jesennej časti udialo, prehodili sme pár slov o súčasnom trende v angažovaní trénerov, no vrátili sme sa aj k jeho hráčskej kariére, ktorej vrcholom bola účasť na MS 1990 v Taliansku.Do jarnej časti vstúpia v pozícii jasného lídra, a tým pádom aj najväčšieho ašpiranta na titul futbalisti Slovana Bratislava. Pred druhou Dunajskou Stredou majú náskok 8 bodov a objektívne treba uznať, že aj najkvalitnejší káder z fortunaligového pelotónu. Je o tohtosezónnom majstrovi rozhodnuté už v predstihu?zamyslel sa na úvod Peter Fieber.Lenže tím z hlavného mesta mal omnoho smelšie plány. Na konci aktuálnej sezóny sa chcel radovať zo zisku double, a teda nielen z majstrovského titulu, ale i z triumfu v Slovenskom pohári. To druhé sa však Slovanu určite nesplní. Po administratívnej chybe pred zápasom 2. kola s Hornými Orešanmi, v ktorom neoprávnene nastúpil chorvátsky legionár Marin Ljubičič (v tom istom kole nastúpil už za DAC Dunajská Streda), sa museli zverenci trénera Martina Ševelu z pohárovej súťaže porúčať.Pri pohľade na vizitky trénerov jednotlivých tímov našej najvyššej súťaže možno konštatovať, že s výnimkou Ivana Galáda (60) v Nitre a Karola Stromšíka (64) v Seredi, ide všetko o mladých koučov, ktorí majú aj k päťdesiatke ešte ďaleko. Ako vníma tento trend 54-ročný Fieber, ktorý je momentálne bez angažmánu?pokračoval Peter Fieber, ktorý má futbalových skúseností na rozdávanie. V pozícii trénera sa mu na Slovensku podarilo trikrát postúpiť do II. ligy, raz do prvej a ako asistent hlavného kouča má na konte aj maďarský titul s Debrecínom. Keby dnes prišla nejaká zaujímavá ponuka, išiel by opäť do toho?Azda najkrajšie hráčske časy na klubovej úrovni zažil niekdajší vynikajúci krajný obranca v druhej polovici 90-tych rokov v drese Dunajskej Stredy. So spoluhráčmi triumfovali v Československom i Slovenskom pohári.skonštatoval Fieber, ktorý sa ako hráč DAC dostal aj na veľkolepé podujatie. Konkrétne išlo o MS v Taliansku 1990, kde bol jedným z deviatich Slovákov v 22-člennom kádri trénerskej dvojice Jozef Vengloš – Václav Ježek. Akú tvorili partiu s viacerými hviezdnymi menami vo svojom strede na čele so Skuhravým, Hašekom, Kadlecom či Moravčíkom?Fieber bol zároveň jedným z kvinteta (okrem neho aj brankárska dvojica Luděk Mikloško - Peter Palúch a stredopoliari Viliam Hýravý s Jiřím Nemcom), ktoré nezasiahlo na MS do hry v ani jednom z piatich zápasov.uzavrel takmer 29-ročné spomienky Peter Fieber.