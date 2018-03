Peter Hochschorner o vyradení debloviek: Je to zvrátené

Rada Medzinárodnej kanoistickej federácie (ICF) na svojom zasadnutí v Tokiu odhlasovala doslova popravu kategórie C2.

Bratislava 25. marca (TASR) - Trojnásobní olympijskí víťazi v slalome na divokej vode bratia Pavol a Peter Hochschornerovci majú za sebou prípravu na novú sezónu. Trénujú naplno, aj v nedeľu si šli zajazdiť, nič netušiac, že ich "dobehne" správa, podľa ktorej sa Medzinárodná kanoistická federácia (ICF) rozhodla vyradiť túto kategóriu z majstrovstiev sveta i seriálu Svetového pohára a úplne ju zo slalomárskej mapy vyzmazať.



Rada ICF na svojom zasadnutí v Tokiu odhlasovala doslova popravu kategórie C2. Peter Hochschorner vyjadril rozčarovanie a vedenie ICF opísal slovami: "Urobili to najprimitívnejšie, čo im najviac vyhovuje, vygumovali a zbavili sa nás. Vôbec si neuvedomili, akým spôsobom zasiahli mnohým do života. Veľa z nás sa týmto športom živila a teraz nás prinútili, aby sme uvažovali aj o konci. V tejto chvíli ešte nepoviem, čo ďalej s kariérou, potrebujeme si všetko vyjasniť, aj na našom stredisku."



Podľa Petra Hochschornera, názory, ktoré z ICF vyšli, pôsobia až retardovane. "Vôbec si nevšímajú názory pretekárov a zvráteným spôsobom rozhodujú, aj úvahy o zaradení mixu v deblovkách, akejsi náhrady za nás, sú v mnohých smeroch podivné. Niektorí funkcionári tam nemajú čo hľadať, v tomto športe sme si už zažili toľko zmätkov i úprav v pravidlách, že sa ťažko v nich aj orientovať. Ešte vlani počas svetového šampionátu v Pau sa dušovali, že deblovky neopustia a ich podržia, aj so slovami, že sa možno do olympijského programu, z ktorého ju MOV vyradil, opäť vrátia."



Hochschornerovcov láka teraz už len jedna výzva, júnové majstrovstvá Európy v pražskej Troji. "Aj preto definitívne nekončíme a do prípravy sme investovali i vlastné prostriedky. Česi majú túto kategóriu silnú a počul som, že rozposielali listy na jednotlivé národné federácie, aby deblovky do Prahy pozvali a naplnili potrebný počet. Čo bude s nami ďalej sa už ponúka, ťažko totiž pokračovať v kariére, keď niet prečo a len tak zo švandy sa púšťať dole korytom nemienime."