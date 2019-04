Peter Sagan hodnotí sezónu pozitívne, na Tour chce opäť zelený dres

Posledný veľký cieľ v sezóne je už tradične úspech na svetovom šampionáte. Ten sa bude tentoraz konať v anglickom grófstve Yorkshire v dňoch 22.-29. septembra.

Praha 29. apríla (TASR) - Peter Sagan má na konte v prebiehajúcej sezóne len jediné víťazstvo, no napriek tomu jej úvodné mesiace hodnotí pozitívne. Slovenský cyklista verí, že v ďalšom priebehu sa mu podarí zbierať triumfy a opäť sa sústredí na dva vrcholy. Prvý je Tour de France, kde by chcel vyhrať siedmy zelený dres a osamostatniť sa na čele historického poradia, a druhý majstrovstvá sveta vo Veľkej Británii.



Trojnásobný majster sveta odštartoval ročník úspešne a už na úvodných pretekoch zaznamenal triumf, keď na januárovej Santos Tour Down Under v Austrálii vyhral tretiu etapu. Odvtedy však na vavríny čaká márne, i keď bol veľakrát blízko. Na etapových podujatiach sa postavil ešte päťkrát na pódium, na klasikách bol štvrtý na Miláno - Sanremo a piaty na Paríž-Roubaix, ktorú vlani vyhral. "Doterajšiu sezónu hodnotím zatiaľ veľmi pozitívne a nemám sa na čo sťažovať. Mám sa dobre v osobnom živote aj po cyklistickej stránke. Samozrejme, niektorí možno očakávali viac v tomto prvom období, ktoré som absolvoval, ale nepretekal som v najlepšej forme, akú som kedy mal."



Tú ovplyvnili najmä zdravotné problémy v úvode ročníka a následná vyťaženosť. Počas tréningového kempu v Sierra Nevade si prešiel črevnou virózou, schudol štyri kilá a dosť zoslabol. Napriek tomu išiel hneď potom na etapové preteky Tirreno-Adriatico do Talianska a náročný program sa odzrkadlil aj na jeho forme. "Išiel som hneď na preteky a myslím si, že to tej forme nepomohlo. No ani bez Tirrena by som nejazdil príliš lepšie, ani keby som si úplne oddýchol. Cyklistika na nikoho nečaká, stratil by som reťazec prípravy. Myslím si, že som to potom celkom zvládol. Bol som tam, kde som mal byť, no medzi prvým a desiatym miestom sú niekedy veľmi malé rozdiely. Sezóna sa však ešte neskončila a teším sa na jej ďalšiu časť. Pokúsim sa, aby to bolo lepšie," pokračoval.



Saganovi posledné dva štarty nevyšli, Amstel Gold Race ani Valónsky šíp nedokončil a tak sa s tímom následne rozhodli vynechať štart na Liege-Bastogne-Liege. "Na Amstel som sa necítil najlepšie a na Valónskom šípe sa to tiež nezlepšilo, tak sme sa rozhodli, že budem nasledovať starý systém mojej sezóny a potrebujem trochu oddychu."



Na belgickej klasike ho potešili aspoň kolegovia z tímu Bora-Hansgorhe, Talian Davide Formolo finišoval na druhom mieste, Nemec Maximilian Schachmann skončil hneď za ním. "Super. Formolo odišiel sám a prišiel na druhom mieste a Schachmann potom vyhral špurt malej skupiny za ním. Je to dobré pre nich i pre celý tím, sú mladí a myslím si, že majú pred sebou dobrú budúcnosť," pochválil svojich kolegov.



Dvadsaťdeväťročný pretekár sa po krátkej návšteve domoviny a Prahy vracia v utorok do Monaka, odkiaľ v nasledujúcich dňoch zamieri do zámoria. Tam ho čakajú najprv tréningy a potom etapové preteky Okolo Kalifornie, ktoré štartujú 12. mája. "Potom absolvujem vysokohorské sústredenie, Okolo Švajčiarska, majstrovstvá Slovenska a Tour de France."



Na druhej z troch Grand Tours chce opäť zabojovať o zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže. Vlani ho získal už šiestykrát v kariére a vyrovnal tak rekord legendárneho Nemca Erika Zabela, tento rok by sa chcel osamostatniť na čele historického poradia. "Motivácia je stále veľmi veľká, vlani som dorovnal rekord a teraz chcem získať ďalší dres. Myslieť na ten žltý je v mojom postavení silná káva. Moje charakteristiky sú dosť iné ako u vrchárov. Takže sa radšej aj v ďalších rokoch sústredím na ten zelený, vyhrávanie etáp, či môžem skúsiť napríklad Giro d'Italia," uviedol.



Posledný veľký cieľ v sezóne je už tradične úspech na svetovom šampionáte. Ten sa bude tentoraz konať v anglickom grófstve Yorkshire v dňoch 22.-29. septembra. Trať by mohla Saganovi vyhovovať, obsahuje aj pár ostrejších stúpaní, ale tie sú ešte v prvej polovici trasy. "Majstrovstvá sú ešte ďaleko, ale ohlasy na trať sú pozitívne. Ak sa nestane nič zlé v priebehu sezóny, tak sa tam chcem predstaviť. Ako to dopadne, záleží od formy, s ktorou tam prídem. Pokúsim sa zabojovať o ďalší dúhový dres, aj keď to nie je také jednoduché. Ale pokúsim sa byť v čo najlepšej forme."



Osobne si trať pred šampionátom nepôjde pozrieť. "Na troch šampionátoch, ktoré som vyhral, som nikdy nebol pozrieť trať a asi pri tom aj zostanem. Navyše, sezóna je dlhá a nemáme čas skoro na nič. Takže neviem, či by bol čas ísť do Yorkshiru, skôr si to necháme ako prekvapenie," povedal.